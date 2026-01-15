Von der Leyenová prisľúbila Grónsku väčšiu podporu Európskej únie
- DNES - 19:48
- Limassol
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok prisľúbila väčšiu podporu Európskej únie pre Grónsko po bezvýsledných rokovaniach amerických, grónskych a dánskych predstaviteľov vo Washingtone. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a portálu Politico.
„Grónsko sa môže na nás spoľahnúť politicky, hospodársky aj finančne,“ vyhlásila von der Leyenová na tlačovej konferencii v Limassole na Cypre. Podľa nej je bezpečnosť Arktídy predovšetkým otázkou NATO, no región a jeho ochrana sú zároveň kľúčové aj pre Európsku úniu. „To je okrem iného dôvod, prečo zdvojnásobujeme investície a podporu Grónska,“ doplnila s odkazom na návrh nasledujúceho sedemročného rozpočtu EÚ.
„Európska únia má v Grónsku veľmi dobrú reputáciu a veľmi sa spoliehame na vynikajúcu spoluprácu, ktorú máme,“ skonštatovala. Práce EÚ na bezpečnosti Arktídy budú podľa jej slov naďalej pokračovať s partnermi vrátane Spojených štátov.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA „potrebujú Grónsko pre národnú bezpečnosť“ a nevylúčil ani použitie sily. Ostrov má zároveň veľké nerastné zdroje.
Komentáre von der Leyenovej sú jej prvým verejným vyjadrením o Grónsku po stredajšom rokovaní vo Washingtone, ktoré podľa DPA nezmenilo stanovisko USA. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová sa snažili Američanom zdôrazniť, že Spojené štáty nemajú nárok na Grónsko a že najväčší ostrov sveta nie je na predaj.
