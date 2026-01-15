  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
Bratislava

Von der Leyenová prisľúbila Grónsku väčšiu podporu Európskej únie

  • DNES - 19:48
  • Limassol
Von der Leyenová prisľúbila Grónsku väčšiu podporu Európskej únie

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok prisľúbila väčšiu podporu Európskej únie pre Grónsko po bezvýsledných rokovaniach amerických, grónskych a dánskych predstaviteľov vo Washingtone. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a portálu Politico.

Grónsko sa môže na nás spoľahnúť politicky, hospodársky aj finančne,“ vyhlásila von der Leyenová na tlačovej konferencii v Limassole na Cypre. Podľa nej je bezpečnosť Arktídy predovšetkým otázkou NATO, no región a jeho ochrana sú zároveň kľúčové aj pre Európsku úniu. „To je okrem iného dôvod, prečo zdvojnásobujeme investície a podporu Grónska,“ doplnila s odkazom na návrh nasledujúceho sedemročného rozpočtu EÚ.

Európska únia má v Grónsku veľmi dobrú reputáciu a veľmi sa spoliehame na vynikajúcu spoluprácu, ktorú máme,“ skonštatovala. Práce EÚ na bezpečnosti Arktídy budú podľa jej slov naďalej pokračovať s partnermi vrátane Spojených štátov.

Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA „potrebujú Grónsko pre národnú bezpečnosť“ a nevylúčil ani použitie sily. Ostrov má zároveň veľké nerastné zdroje.

Komentáre von der Leyenovej sú jej prvým verejným vyjadrením o Grónsku po stredajšom rokovaní vo Washingtone, ktoré podľa DPA nezmenilo stanovisko USA. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová sa snažili Američanom zdôrazniť, že Spojené štáty nemajú nárok na Grónsko a že najväčší ostrov sveta nie je na predaj.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biely dom: Irán po tlaku USA upustil od popráv 800 demonštrantov

Biely dom: Irán po tlaku USA upustil od popráv 800 demonštrantov

DNES - 20:32Zahraničné

Irán po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil 800 popráv demonštrantov zadržaných počas viac ako dva týždne trvajúcich protivládnych protestov, ktoré bezpečnostné zložky tvrdo potláčajú.

Spojené kráľovstvo zvýši maximálny vek pre vojakov v zálohe na 65 rokov

Spojené kráľovstvo zvýši maximálny vek pre vojakov v zálohe na 65 rokov

DNES - 20:22Zahraničné

Spojené kráľovstvo vo štvrtok oznámilo, že v záujme posilnenia svojich vojenských schopností zvýši maximálny vek, v ktorom môžu byť v prípade núdze povolaní do služby vojaci v zálohe, na 65 rokov.

Politico: Maďarské parlamentné voľby budú najdôležitejšími voľbami v rámci EÚ

Politico: Maďarské parlamentné voľby budú najdôležitejšími voľbami v rámci EÚ

DNES - 19:42Zahraničné

Voľby do maďarského Národného zhromaždenia 12. apríla označil vo štvrtok magazín Politico za najdôležitejšie voľby v rámci Európskej únie v roku 2026.

Figeľ: Mier v Európe je možné dosiahnuť novým Schumanovým a Marshallovým plánom

Figeľ: Mier v Európe je možné dosiahnuť novým Schumanovým a Marshallovým plánom

DNES - 19:26Zahraničné

Vojna na Ukrajine sa v budúcnosti môže vyvinúť troma smermi: zlým, oveľa horším a nádejným.

Vosveteit.sk
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP