Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
Bratislava

Politico: Maďarské parlamentné voľby budú najdôležitejšími voľbami v rámci EÚ

  • DNES - 19:42
  • Budapešť
Voľby do maďarského Národného zhromaždenia 12. apríla označil vo štvrtok magazín Politico za najdôležitejšie voľby v rámci Európskej únie v roku 2026. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V stávke volieb podľa magazínu je, či opozičný vyzývateľ strana TISZA, ktorá v prieskumoch verejnej mienky vedie o 12 percentuálnych bodov, dokáže v Maďarsku zvrhnúť „neliberálnu demokraciu“ Viktora Orbána.

Pre mnohých Maďarov budú voľby referendom o Orbánovom modeli,“ píše Politico a poznamenáva, že „nacionalistický populista“ Viktor Orbán je najbližším spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina v EÚ a neustálou prekážkou úsilia Bruselu o vytvorenie jednotného frontu proti Kremľu.

Periodikum poznamenáva, že vyzývatelia vládnucej strany musia čeliť volebnému systému, ktorý silne uprednostňuje vládnu stranu. V roku 2011 Orbánova vláda prepracovala volebné obvody a zmenila volebný systém, aby maximalizovala počet kresiel, ktoré Fidesz môže získať.

Popritom vláda kontroluje približne 80 percent mediálneho trhu. Etnickým Maďarom žijúcim v susedných krajinách, ktorí zvyčajne podporujú Fidesz, umožňuje voliť poštou. Maďari, ktorí žijú v zahraničí a ponechali si domáce adresy, musia cestovať na veľvyslanectvo, aby odovzdali svoj hlas, píšu noviny.

Brusel sa modlí za úspech Pétera Magyara a dúfa, že budúca vláda strany TISZA prehĺbi spoluprácu s EÚ,“ cituje magazín líderku liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) Valériu Hayerovú. Povedala, že jej strana podporí každého kandidáta, ktorý by mohol poraziť Orbána a ktorý je zástancom európskych hodnôt.

Šéf Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber sa snaží prezentovať Magyara ako toho, „kto zachráni krajinu pred Orbánom“. Magyara však nemožno označiť za „neochvejného zástancu EÚ“, jasne sa nezaviazal Bruselu, pretože sa obáva útokov Orbánovej propagandy, konštatoval magazín.

Podľa expertov by samotná zmena vlády v Maďarsku nepriniesla radikálnu zmenu, pretože právny systém prispôsobený Fideszu možno zrušiť len dvojtretinovou väčšinou.

Zdroj: Info.sk, TASR
