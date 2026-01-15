Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou
Na celom Slovensku sa môže až do piatkového (16. 1.) predpoludnia vyskytovať hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.
V aktuálnej výstrahe s platnosťou do 10.00 h o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Naďalej platí pre celé územie SR výstraha pred poľadovicou. Podľa SHMÚ sa môže tvoriť až do piatkového poludnia, následne aj počas večera, noci i sobotného (17. 1.) rána.
SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!
Slovenská obchodná inšpekcia inšpekcia upozorňuje na webové stránky, ktoré vykazujú znaky rizikového predaja. Ako sa chrániť pred možným podvodom?
V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky
V roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí. Ide o najnižší počet od roku 1966, teda od začiatku vedenia tejto štatistiky.
SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut
Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra SR.
Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie
Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov.