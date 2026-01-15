  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
Bratislava

Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou

  • DNES - 19:34
  • Bratislava
Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou

Na celom Slovensku sa môže až do piatkového (16. 1.) predpoludnia vyskytovať hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.

V aktuálnej výstrahe s platnosťou do 10.00 h o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Naďalej platí pre celé územie SR výstraha pred poľadovicou. Podľa SHMÚ sa môže tvoriť až do piatkového poludnia, následne aj počas večera, noci i sobotného (17. 1.) rána.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!

SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!

DNES - 20:02Domáce

Slovenská obchodná inšpekcia inšpekcia upozorňuje na webové stránky, ktoré vykazujú znaky rizikového predaja. Ako sa chrániť pred možným podvodom?

V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky

V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky

DNES - 15:39Domáce

V roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí. Ide o najnižší počet od roku 1966, teda od začiatku vedenia tejto štatistiky.

SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut

SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut

DNES - 14:17Domáce

Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra SR.

Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie

Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie

DNES - 14:12Domáce

Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov.

Vosveteit.sk
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP