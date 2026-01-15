  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-1°Bratislava

Putin: Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším

  • DNES - 18:32
  • Moskva
Putin: Medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že medzinárodná situácia sa zhoršila a svet sa stáva nebezpečnejším. K udalostiam vo Venezuele a Iráne sa však nevyjadril.

Situácia na medzinárodnej scéne sa neustále zhoršuje - nemyslím si, že by s tým niekto nesúhlasil. Dlhotrvajúce konflikty sa vyostrujú a objavujú sa nové vážne ohniská napätia,“ vyhlásil Putin počas odovzdávania poverovacích listín novým veľvyslancom.

Počujeme monológ tých, ktorí z práva moci považujú za prípustné diktovať si svoju vôľu, poučovať ostatných a vydávať rozkazy. Rusko je úprimne oddané ideálom multipolárneho sveta,“ pokračoval ruský prezident.

Putin následne vyzval na začatie diskusií o ruských návrhoch na podobu novej bezpečnostnej architektúry v Európe. „Dúfame, že uznanie tejto potreby príde skôr či neskôr. Dovtedy bude Rusko naďalej dôsledne presadzovať svoje ciele,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fínsko: Helsinki poskytnú deťom komiksy zadarmo, aby prebudili lásku k čítaniu

Fínsko: Helsinki poskytnú deťom komiksy zadarmo, aby prebudili lásku k čítaniu

DNES - 19:07Zahraničné

Viac ako 5500 tretiakov v Helsinkách získa tento rok na tri mesiace zadarmo predplatné komiksového týždenníka Aku Ankka (Káčer Donald).

Barrot: Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko

Barrot: Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko

DNES - 17:57Zahraničné

Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko, vyhlásil vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.

Anandová: V Iráne zahynul kanadský občan v „rukách úradov“

Anandová: V Iráne zahynul kanadský občan v „rukách úradov“

DNES - 17:29Zahraničné

Kanadský občan zahynul v „rukách iránskych úradov“, uviedla kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová vo štvrtok v príspevku na platforme X.

Rusko: Vyjadrenia Západu o tom, že sme hrozbou pre Grónsko, sú neakceptovateľné

Rusko: Vyjadrenia Západu o tom, že sme hrozbou pre Grónsko, sú neakceptovateľné

DNES - 17:03Zahraničné

Moskva vo štvrtok označila za neakceptovateľné tvrdenia Západu, že Rusko spoločne s Čínou ohrozujú územie Grónska.

Vosveteit.sk
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP