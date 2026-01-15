Fico a Saková odcestovali do USA, podpíšu dohodu o civilnej jadrovej energetike
- DNES - 18:05
- Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok popoludní odcestoval do USA.
V piatok (16. 1.) približne o 15.00 h miestneho času sa vo Washingtone stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Medzivládna dohoda, ktorú podpíšu vo Washingtone, vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR informovalo, že cieľom dohody je prehĺbiť strategickú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky medzi SR a USA, výmena know-how a technologických skúseností, ako aj spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a prípravy novej generácie jadrových odborníkov. USA patria medzi svetových lídrov v jadrovej energetike s viac ako 65-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví.
„Jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska. Táto dohoda nám umožní čerpať skúsenosti jadrovej veľmoci, posilniť odborné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti jadrového inžinierstva v rámci Európy,“ uviedla Saková. „Ak chceme zostať energeticky sebestační, musíme konať s dostatočným predstihom. Výstavba jadrového zdroja trvá 15 až 20 rokov, preto je nevyhnutné začať s prípravnými krokmi už dnes,“ dodala.
Dohoda sa podľa MH netýka výlučne výstavby nového jadrového zdroja, ale vytvára rámec aj pre spoluprácu v oblasti školstva, vedy a výskumu. Slovenským študentom jadrovej fyziky, chémie a inžinierstva má umožniť prístup k štipendijným programom, výskumným projektom a moderným tréningovým technológiám v USA. MH prípravou tejto dohody reaguje aj na starnutie odbornej pracovnej sily v jadrovej energetike v celej Európe a potrebu prípravy novej generácie expertov.
„Medzivládna dohoda so Spojenými štátmi americkými nepredstavuje výber konkrétneho dodávateľa technológie. Nasledovať bude odborná analýza, ktorá určí technické parametre budúceho jadrového zdroja,“ priblížil tlačový odbor MH. Samotný výber dodávateľa má prebiehať transparentne, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pravidlami Európskej únie.
