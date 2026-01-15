  • Články
Barrot: Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko

  • DNES - 17:57
  • Paríž
Barrot: Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko

Európska únia má strategickú zodpovednosť za Grónsko, vyhlásil vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.

Reagoval na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých Washington z bezpečnostných dôvodov potrebuje získať toto autonómne dánske územie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Bezpečnosť Arktídy je neoddeliteľnou súčasťou európskej bezpečnosti. Stojíme pri Dánsku a vyjadrujeme mu podporu a solidaritu. Rovnako ako dúfame, že sa budeme môcť spoľahnúť na podporu a solidaritu Dánska, keby sme sa dnes ocitli v rovnakej situácii,“ poznamenal šéf francúzskej diplomacie.

Barrot zdôraznil, že Grónsko je územie pod ochranou NATO. „NATO, spojenci NATO a európske krajiny sú plne schopné brániť svoje územie proti akýmkoľvek hrozbám, nech už pochádzajú odkiaľkoľvek,“ zdôraznil.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron predtým oznámil, že Paríž v najbližších dňoch posilní svoju prítomnosť v Grónsku o pozemné, vzdušné a námorné jednotky. „Prvý tím francúzskych vojakov je už na mieste a čoskoro bude posilnený,“ prezradil.

Dánsko na svojom autonómnom území organizuje vojenské cvičenie Arctic Endurance (Arktická vytrvalosť), na ktorom sa zúčastnia príslušníci ozbrojených síl viacerých členských štátov NATO. Okrem Dánska a Francúzska prisľúbili účasť aj Švédsko, Nemecko či Nórsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
