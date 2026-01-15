  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-1°Bratislava

Anandová: V Iráne zahynul kanadský občan v „rukách úradov“

  • DNES - 17:29
  • Ottawa
Anandová: V Iráne zahynul kanadský občan v „rukách úradov“

Kanadský občan zahynul v „rukách iránskych úradov“, uviedla kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová vo štvrtok v príspevku na platforme X. Neuviedla ale podrobnosti, ako a kedy k tomu došlo, informuje TASR podľa správy agentúr Reuters a AFP.

Práve som sa dozvedela, že v Iráne, v rukách iránskych úradov, zahynul kanadský občan... Pokojné protesty iránskeho ľudu, ktorý žiada, aby bol vypočutý zoči-voči potláčaniu a porušovaniu ľudských práv iránskym režimom, viedli k tomu, že režim otvorene ignoruje (hodnotu) ľudského života,“ povedala ministerka.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení prakticky v celej krajine. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko: Vyjadrenia Západu o tom, že sme hrozbou pre Grónsko, sú neakceptovateľné

Rusko: Vyjadrenia Západu o tom, že sme hrozbou pre Grónsko, sú neakceptovateľné

DNES - 17:03Zahraničné

Moskva vo štvrtok označila za neakceptovateľné tvrdenia Západu, že Rusko spoločne s Čínou ohrozujú územie Grónska.

Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

DNES - 15:58Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807.

Petr Pavel je na Ukrajine, tretíkrát od nástupu do funkcie

Petr Pavel je na Ukrajine, tretíkrát od nástupu do funkcie

DNES - 15:09Zahraničné

Český prezident Petr Pavel je na návšteve Ukrajiny. Vo funkcii prezidenta tam vycestoval už po tretíkrát.

Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku

Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku

DNES - 14:39Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v najbližších dňoch posilní svoje pôsobenie v Grónsku o pozemné, vzdušné a námorné jednotky.

Vosveteit.sk
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP