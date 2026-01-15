  • Články
15.1.2026
Rusko: Vyjadrenia Západu o tom, že sme hrozbou pre Grónsko, sú neakceptovateľné

  • DNES - 17:03
  • Moskva
Moskva vo štvrtok označila za neakceptovateľné tvrdenia Západu, že Rusko spoločne s Čínou ohrozujú územie Grónska.

Súčasné spory medzi Európou a USA o budúcnosti tohto dánskeho autonómneho územia podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej poukazujú na dvojité štandardy západných mocností.

Americký prezident Donald Trump opakovane hovorí, že chce získať Grónsko a odôvodňuje to potrebami národnej bezpečnosti USA a snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa zmocnili ostrova. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. „Ak tam (v Grónsku) nezasiahneme my, zasiahne Rusko a zasiahne Čína. Dánsko s tým nemôže nič urobiť, ale my môžeme urobiť všetko,“ vyhlásil v stredu večer.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v stredu po rokovaní s americkými predstaviteľmi vo Washingtone zdôraznil, že neexistujú žiadne bezprostredné hrozby zo strany Číny a Ruska, ktoré by Dánsko, Grónsko a ich spojenci nedokázali zvládnuť sami. Kodaň zároveň v stredu na ostrov vyslala svoje jednotky, ku ktorým sa pridajú aj vojaci z Nórska, Švédska, Francúzska a Nemecka.

Najprv prišli s myšlienkou, že existujú nejakí agresori, a potom, že sú pripravení chrániť niekoho pred týmito agresormi,“ povedala Zacharovová na margo bezpečnostných obáv Západu v súvislosti s Grónskom. „Rusko, ani Čína neoznámili žiadne takéto plány,“ uviedla hovorkyňa. Podľa nej západné štáty nepredložili žiadne fakty na podporu tvrdenia, že Moskva alebo Peking ohrozujú Grónsko. Súčasná situácia podľa nej „demonštruje nekonzistentnosť takzvaného ‚svetového poriadku založeného na pravidlách‘, ktorý buduje Západ“.

Obvinenia v prípade Grónska už v pondelok odmietol Peking a vyzval Spojené štáty, aby iné krajiny nevyužívali ako zámienku na presadzovanie vlastných záujmov. Čína zdôraznila, že cieľom jej aktivít v Arktíde je podporovať mier, stabilitu a udržateľný rozvoj v tomto regióne.

Zdroj: Info.sk, TASR
