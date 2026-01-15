Nebezpečnejší ako mobil za volantom? Odborníci varujú pred týmto prvkom v autách
- DNES - 19:38
- Londýn
Nepozornosť je aj na Slovensku stále jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Prispieva k nej nielen mobil za volantom.
V roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí. Podľa viceprezidenta Policajného zboru Rastislava Polakoviča je to najmenej od začiatku vedenia štatistiky v roku 1966.
Ako informovala TASR, okrem počtu úmrtí pri dopravných nehodách mierne klesol aj počet prípadov, keď vodiči nedodržiavali pravidlá cestnej premávky v súvislosti s používaním mobilu za volantom alebo rýchlej jazdy.
„Aj keď máme pokles oproti roku 2024, stále aj ten telefón patrí medzi porušenie povinnosti vodiča, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravnej nehody,“ informoval Polakovič.
Hoci mobil za volantom stále patrí k najčastejším dôvodom nepozornosti, v modernejších autách mu začína konkurovať ďalšia technológia. Upozornil na to denník Daily Mail, podľa ktorého pozornosť vodičov ešte viac klesá pri používaní dotykového displeja na palubovej doske.
Displejom sa zapínajú už aj základné funkcie
Majitelia moderných áut si už zvykli na prepínanie rádiových staníc či cieľov v navigácii pomocou displeja umiestneného vedľa volantu. Ako však v rozhovore pre Daily Mail upozornil odborník na bezpečnosť Milad Haghani, problém nastáva vtedy, keď sa bez displeja nedajú zapnúť ani základné funkcie ako stierače alebo kúrenie.
„Ide o nebezpečnú kombináciu a recept na zásadné oslabenie pozornosti,“ varoval Haghani. Podľa neho pri používaní displeja v aute naraz dochádza k odpútaniu pohľadu vodiča od vozovky, zloženiu rúk z volantu a odpútania pozornosti od vedenia vozidla.
Oproti používaniu mobilu, pri ktorom dochádza k rovnakej kombinácii prvkov oslabenia pozornosti, je však používanie displeja nebezpečnejšie. Poukazuje na to štúdia z roku 2020, v ktorej súkromná britská spoločnosť Transport Research Company zisťovala rozdiely medzi používaním displeja pomocou rúk a hlasom.
Foto: pixabay.com
Po testovaní šoférovania v simulátore sa ukázalo, že vodiči, ktorí zároveň navigovali displej v aute rukami, mali značne pomalšie reakcie ako tí, ktorí pri používaní displeja v aute využili handsfree možnosť. Okrem pomalšej reakcie na brzdenie u nich spozorovali ťažkosti pri šoférovaní v pruhu a celkovo pri vedení vozidla. „V niektorých prípadoch boli rozdiely rovnako veľké, ak nie väčšie, ako pri následkoch písania na mobile,“ dodal Daily Mail.
Haghani v tejto súvislosti vyzval výrobcov áut, aby majiteľom poskytli možnosť prístupu k základným funkciám vozidla bez nutnosti pozerania sa na displej.
„Vodiči musia mať možnosť prístupu k nim prinajmenšom pomocou páčok a tlačidiel, a to aj v prípade, že sa dajú nastaviť cez displej,“ dodal Haghani.
