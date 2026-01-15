  • Články
V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky

V roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí. Ide o najnižší počet od roku 1966, teda od začiatku vedenia tejto štatistiky.

Vyplýva to zo štatistických údajov za rok 2025, ktoré na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovali viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka a riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč. Najviac nehôd sa stalo v minulom roku v piatok. Najrizikovejšie obdobie dňa bolo medzi 12.00 h a 16.00 h.

Najviac dopravných nehôd bolo evidovaných v Prešovskom kraji,“ uviedol Tlacháč. Na severovýchode Slovenska sa stalo 2254 nehôd. Z prezentovaných údajov vyplýva, že najmenej sa ich stalo v Trenčianskom kraji, bolo ich 658.

Celkový počet nehôd na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o 183. Spolu ich bolo 11.634. Počet úmrtí klesol o 35. Kleslo aj množstvo ľahko zranených účastníkov, bolo ich 4884, medziročný pokles tak bol vo výške 62. O rovnaký počet na úroveň 1214 klesol aj počet vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Naopak, množstvo ťažko zranených účastníkov nehôd stúplo o 29 na 843.

Mierne v štatistikách medziročne podľa dát polície klesli aj porušenia pravidiel cestnej premávky v spojitosti s používaním mobilu za volantom či rýchlej jazdy. „Aj keď máme pokles oproti roku 2024, stále aj ten telefón patrí medzi porušenie povinnosti vodiča, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravnej nehody. Tejto problematike sa budeme venovať aj naďalej a pripravujeme aj s odborom dopravnej polície aj technické prostriedky na to, aby sme ešte vo zvýšenej miere vedeli odhaľovať tieto priestupky,“ avizoval Polakovič.

O takmer 1000 prípadov medziročne kleslo aj množstvo vodičov pod vplyvom alkoholu či omamných látok, ktorých policajti v roku 2025 pristihli. Policajti zaznamenali 16.080 takýchto porušení.

Zdroj: Info.sk, TASR
