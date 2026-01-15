SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!
Slovenská obchodná inšpekcia inšpekcia upozorňuje na webové stránky, ktoré vykazujú znaky rizikového predaja. Ako sa chrániť pred možným podvodom?
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na dve webové stránky, ktoré majú slúžiť na sprostredkovanie predaja zájazdov. Ako uviedla na svojom webe, ide o weby www.trendtravel.sk a www.travelpremium.sk.
SOI v oboch prípadoch odporúča dôsledne zvážiť nákup na webových stránkach
Trend Travel
Spoločnosť s obchodným názvom TrendTravel.sk so sídlom vo Viedni podľa SOI neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sprostredkúva zájazdy. Podľa inšpekcie je doména registrovaná na fyzickú osobu a jej držiteľa nie je možné jednoznačne určiť.
Zákazníci na webe nenájdu ani informácie o zabezpečení ochrany v prípade úpadku cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu. „Chýbajú zákonom vyžadované identifikačné údaje a poskytované informácie nespĺňajú požiadavky ustanovené zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu,“ uviedla SOI.
V minulosti už malo dôjsť k zrušeniu organizovania zájazdov po tom, ako si ich zákazníci kúpili. Predajca sa pritom odvolal na zrušenie jeho činnosti na Slovensku zo strany SOI, čo podľa inšpekcie nie je pravda.
Webová stránka v súčasnosti v úvode ponúka predaj detských kočíkov, hoci nedisponuje žiadnymi odkazmi ani ponukou.
Travel Premium
Doména travelpremium.sk je podľa SOI takisto registrovaná na fyzickú osobu a jej úplná identifikácia preto nie je možná. Spoločnosť má spadať pod Travel Premium Club so sídlom v írskom Dubline.
Ani táto webová stránka pri ponukách neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sú zájazdy sprostredkované. Rovnako na webe nie sú zverejnené informácie o postupe v prípade úpadku cestovnej kancelárie ako organizátora zájazdu.
„Obsah webového rozhrania a spôsob prezentácie ponúk vykazujú znaky obdobné predchádzajúcim prípadom rizikového predaja zájazdov prostredníctvom online platforiem,“ uviedla SOI pri oboch weboch. Inšpekcia zároveň odporúča spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nákup zájazdov prostredníctvom týchto internetových domén.
Na cestovky upozorňovali aj v minulosti
O ďalšej podozrivej internetovej stránke, ktorá mala ponúkať sprostredkovanie cestovných zájazdov, sme vás informovali v auguste 2025. SOI vtedy upozorňovala na web www.airtravel.sk, ktorý medzičasom zanikol.
Podobne ako vyššie uvedené stránky, aj táto podľa inšpektorov vykazovala znaky rizikového predaja zájazdov.
