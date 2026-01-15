  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-1°Bratislava

Petr Pavel je na Ukrajine, tretíkrát od nástupu do funkcie

  • DNES - 15:09
  • Praha/Ľvov
Petr Pavel je na Ukrajine, tretíkrát od nástupu do funkcie

Český prezident Petr Pavel je na návšteve Ukrajiny. Vo funkcii prezidenta tam vycestoval už po tretíkrát.

Návštevu začal vo štvrtok v Ľvove, kde sa podľa stanice ČT24 stretol s predsedom ľvovskej regionálnej vojenskej správy Maksymom Kozyckym, informuje spravodajkyňa TASR.

Pavel by sa podľa českých médií mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Český prezident bol na Ukrajine naposledy vlani v marci, keď navštívil Odesu.

Český prezident na Ukrajinu vycestoval krátko po tom, ako ju navštívil minister zahraničných vecí a životného prostredia ČR Petr Macinka spolu s poslancom Filipom Turkom. Macinka sa v Kyjeve minulý týždeň v piatok stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Andrijom Sybihom. Návštevou chcel podľa svojich slov vyslať signál, že pre českú vládu je dôležité s ukrajinskou stranou hovoriť a čo najrýchlejšie nadviazať kontakty.

Pozornosť si však na konci cesty získal aj Turek, ktorý pred bytovým domom, ktorý práve v ten deň zasiahli ruské drony, vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho dôvodov a jedným z nich je aj rozširovanie NATO. Za tento výrok si vyslúžil kritiku opozície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

DNES - 15:58Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807.

Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku

Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku

DNES - 14:39Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v najbližších dňoch posilní svoje pôsobenie v Grónsku o pozemné, vzdušné a námorné jednotky.

Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

DNES - 12:27Zahraničné

Senior napadol barlou českého premiéra Andreja Babiša. Aký trest dostal?

Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa

Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa

DNES - 12:19Zahraničné

Péter Szijjártó reagoval na vyjadrenia poľského ministra Sikorského.

Vosveteit.sk
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP