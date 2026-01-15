Petr Pavel je na Ukrajine, tretíkrát od nástupu do funkcie
- DNES - 15:09
- Praha/Ľvov
Český prezident Petr Pavel je na návšteve Ukrajiny. Vo funkcii prezidenta tam vycestoval už po tretíkrát.
Návštevu začal vo štvrtok v Ľvove, kde sa podľa stanice ČT24 stretol s predsedom ľvovskej regionálnej vojenskej správy Maksymom Kozyckym, informuje spravodajkyňa TASR.
Pavel by sa podľa českých médií mal stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Český prezident bol na Ukrajine naposledy vlani v marci, keď navštívil Odesu.
Český prezident na Ukrajinu vycestoval krátko po tom, ako ju navštívil minister zahraničných vecí a životného prostredia ČR Petr Macinka spolu s poslancom Filipom Turkom. Macinka sa v Kyjeve minulý týždeň v piatok stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Andrijom Sybihom. Návštevou chcel podľa svojich slov vyslať signál, že pre českú vládu je dôležité s ukrajinskou stranou hovoriť a čo najrýchlejšie nadviazať kontakty.
Pozornosť si však na konci cesty získal aj Turek, ktorý pred bytovým domom, ktorý práve v ten deň zasiahli ruské drony, vyhlásil, že vojna na Ukrajine má mnoho dôvodov a jedným z nich je aj rozširovanie NATO. Za tento výrok si vyslúžil kritiku opozície.
Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807.
Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku
Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v najbližších dňoch posilní svoje pôsobenie v Grónsku o pozemné, vzdušné a námorné jednotky.
Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou
Senior napadol barlou českého premiéra Andreja Babiša. Aký trest dostal?
Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa
Péter Szijjártó reagoval na vyjadrenia poľského ministra Sikorského.