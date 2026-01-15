Jakab: Pre problémy vo výbere daní zvoláme mimoriadny finančný výbor
- DNES - 14:56
- Bratislava
Poslanci Hnutia Slovensko s podporou celej opozície zvolajú mimoriadne zasadnutie finančného výboru parlamentu.
Dôsledkom konsolidačných opatrení súčasnej vlády je, že desaťtisíce živnostníkov rušia svoje živnosti, zatiaľ čo daňovým podvodníkom sa darí okrádať Slovensko. Svedčí o tom aj historický výpadok v očakávanom výbere daní na úrovni 1,8 miliardy eur. Na tlačovej konferencii vo štvrtok to vyhlásili predstavitelia opozičného Hnutia Slovensko. Zároveň avizovali, že s podporou celej opozície zvolajú mimoriadne zasadnutie finančného výboru parlamentu, na ktorý by mal prísť vysvetľovať minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) aj šéf finančnej správy Jozef Kiss.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Július Jakab (Hnutie Slovensko - Za ľudí) pripomenul, že zatiaľ čo vlády Igora Matoviča aj v čase veľkých kríz vybrali vždy na daniach viac, ako bolo plánované, súčasnej vláde sa to vôbec nedarí. V minulom roku výpadok daňových príjmov oproti plánom predstavoval 1,8 miliardy eur.
„Hovorím o 1,8 miliarde eur, o ktoré nás pripravila babrácka vláda na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) a ministrom Kamenickým. To sú neskutočné peniaze. Oni hovoria, že idú konsolidovať, že konsolidujú od ľudí už tretiu konsolidáciu a pritom im utekajú peniaze cez obrovské daňové podvody,“ vyhlásil Jakab.
Poukázal tiež na to, že konsolidácia okrem iného prináša výrazne zvýšenie nákladov pre živnostníkov. Dôsledkom toho je významný odliv živnostníkov, ktorých za minulý rok ubudlo 24.000, vyčíslil opozičný poslanec. Hlavne koncom minulého a začiatkom tohto roka podľa neho ubúdajú z evidencie stovky živnostníkov denne.
„Upozorňovali sme na to mesiace dozadu, keď súčasná vláda nekonsolidovala seba, nešetrila na strane štátu, ale jediné, čo dokázali, je predstaviť ďalší konsolidačný balíček, ktorý sa obrovským spôsobom dotkol práve živnostníkov. A práve teraz, v týchto mesiacoch čelíme totálnemu odlivu a rušeniu živností na Slovensku,“ zhodnotil Jakab.
