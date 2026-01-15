Macron avizuje podporu pre francúzskych vojakov na misii v Grónsku

  • Články
  • DNES - 14:39
  • Istres
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že Francúzsko v najbližších dňoch posilní svoje pôsobenie v Grónsku o pozemné, vzdušné a námorné jednotky.

Pôjde o súčasť európskej vojenskej misie na autonómnom dánskom území, o ktorého ovládnutie prejavuje záujem prezident USA Donald Trump. Informovali o tom agentúra AFP a denník Le Monde, píše TASR.

V prejave k ozbrojeným silám pri príležitosti začiatku nového roka Macron potvrdil, že prvý tím francúzskych vojakov sa už nachádza na mieste. Dodal, že v najbližších dňoch bude posilnený pozemnými, vzdušnými a námornými jednotkami.

Macron vo svojom prejave na leteckej základni Istres vyhlásil, že Grónsko je autonómne územie Dánskeho kráľovstva, pričom zdôraznil, že „Európania majú osobitnú zodpovednosť, pretože toto územie patrí Európskej únii a je zároveň územím jedného z našich spojencov v NATO“.

Európska vojenská misia sa v Grónsku začala vo štvrtok. Nasadenie svojho vojenského personálu na prieskumnú úlohu v rámci dánskeho cvičenia Arctic Endurance (Arktická vytrvalosť), ktoré sa koná v spolupráci so spojencami z NATO, oznámili Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Nórsko.

AFP uviedla, že v grónskom hlavnom meste Nuuk sa už nachádza približne 15 francúzskych vojakov.

Dánsko oznámilo okamžité zvýšenie vojenskej prítomnosti v Grónsku v spolupráci so spojencami z NATO v stredu - v čase, keď sa šéfovia dánskej a grónskej diplomacie vo Washingtone stretávali s predstaviteľmi Bieleho domu, aby diskutovali o Grónsku. Posilnená prítomnosť bude podľa Kodane pozostávať z lietadiel, plavidiel a vojakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
