Nemocnica upozornila na falošné videá: Ako spoznať podvod?
- DNES - 20:48
- Londýn
Podvodníci zneužili autoritu lekárov zo siete nemocníc. Ako rozoznať podvod a čo hrozí, ak naletíte?
Prevádzkovateľ nemocníc vo Veľkej Británii Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust varuje pred podvodnými videami, ktoré majú propagovať náplasti na chudnutie. Organizácia o tom informovala na svojom webe.
Podľa nej sa na sociálnych sieťach šíria videá, ktoré majú zobrazovať lekára a lekárku z jednej z jej nemocníc. Muž a žena vo videách propagujú náplasti na chudnutie a tvrdia, že ich sami používajú.
„Môžeme potvrdiť, že ide o podvodné videá, a ľudia, ktorí v nich vystupujú, nie sú členmi personálu našich nemocníc,“ informoval prevádzkovateľ. Zároveň potvrdil, že prijíma kroky na odstránenie videí zo sociálnych sietí a vyzval na ich nahlásenie používateľmi.
Zrejme úradovala umelá inteligencia
Ako pre portál BBC uviedla zástupkyňa hlavného riaditeľa Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust Daghni Rajasingamová, zverejnené videá sú „podvodné a zavádzajúce“. Pripustila, že mohli byť vytvorené pomocou umelej inteligencie.
„Lekári NHS (britského Národného zdravotníckeho systému – pozn. red.) nikdy nepodporujú alebo nepropagujú komerčné výrobky ako tieto. Musíme priznať, že grafický materiál generovaný umelou inteligenciou vie byť veľmi kvalitný.“
Ako ďalej uviedol odborník na finančné podvody Graham Barrow, samotné náplasti na chudnutie vo videách nepredstavujú problém. „Výrobok, ktorý propagujú, sa dá kúpiť v overených online obchodoch,“ tvrdí.
Barrow však poznamenal, že zavádzajúca je prezentácia výrobku.
„Podvodné v tomto prípade nie je to, že sa vás snažia presvedčiť o kúpe výrobku, ktorý môže a nemusí fungovať – to neviem. Podvodné je, ako sa prezentujú, teda ako lekári a úspešní používatelia výrobku.“
Ako rozoznať video vytvorené pomocou AI
Foto: FAMILY STOCK/Shutterstock.com
Video, ktoré pomocou umelej inteligencie nahrádza osobu výzorom alebo hlasom iného človeka, nazývame aj deepfake. Ako na svojom webe informuje výskumná organizácia MIT Media Lab, existuje niekoľko prvkov, ktorými sa takéto videá vyznačujú, a pomocou ktorých sa dajú odhaliť.
Všímajte si:
- tvár – tá býva pri deepfake videách najčastejšie predmetom digitálnej manipulácie.
- líca a čelo – nevyzerá pokožka príliš hladko alebo príliš vráskavo? Zodpovedá zdanlivý vek pokožky veku vlasov a očí?
- oči a obočie – nachádza sa tieň tam, kde by sa dal očakávať?
- okuliare – je v nich odraz? Odrážajú priveľa svetla? Mení sa uhol odrazu pri pohybe hlavy?
- ochlpenie tváre – vyzerá realisticky? Deepfake videá často nevedia dôveryhodne zobraziť túto časť tela.
- znamienka – vyzerajú realisticky?
- žmurkanie – nie je príliš časté alebo príliš sporadické?
- pohyb pier – vyzerá prirodzene?
Deepfake podvody na Slovensku
Útoku podvodníkov využívajúcich umelú inteligenciu v minulom roku čelili aj slovenské inštitúcie. Ako sme vás informovali, podvod sa týkal ministerstva financií a ministra Ladislava Kamenického.
Viackrát počas roka 2025 sa na sociálnych sieťach objavili videá, v ktorých mal Kamenický radiť, ako výhodne investovať. „Ministerstvo financií upozorňuje každého, kto zaregistruje toto video, aby ignoroval jeho obsah a nešíril ho ďalej,“ vyzvalo naposledy ministerstvo.
