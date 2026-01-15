Riaditeľ IPčka Madro: Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí
Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí. Tvrdí to riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro. Myslí si, že ak sa niečo mladým zoberie, musí sa im ponúknuť aj zmysluplná alternatíva.
„Technológie budú súčasťou života detí a mladých ľudí celý život. Otázka nie je či, ale ako s nimi budú fungovať. Riešením nie je len vypnutie sociálnych sietí do určitého veku, ale najmä vzdelávanie, sprevádzanie, dialóg a sieť podpory v školách, komunitách, rodinách,“ uviedol na sociálnej sieti Madro.
Odporúčaný vek na používanie sociálnych sietí pre deti má podľa Madra zmysel. Zároveň platí, že každé dieťa je iné a jeho pripravenosť na sociálne siete sa líši. „Nestačí deti len izolovať, ‚počkať‘ na odporúčaný vek a potom ich do online priestoru nepripravené vpustiť,“ podotkol odborník. Tvrdí, že vstupom do digitálneho sveta sa deti rýchlo stretávajú so svetom dospelých.
Za dôležité považuje Madro obdobie pred vstupom na sociálne siete. Vtedy je podľa neho nevyhnutné venovať energiu prevencii následkov vstupu do dospelého sveta. „Kľúčovú rolu tu musí zohrávať rodina, škôlka, škola. Priestory, kde sa pracuje s deťmi a mladými ľuďmi,“ poznamenal. Kvalitná mediálna a digitálna gramotnosť je preto podľa neho nevyhnutným predpokladom pre prácu s informáciami, psychohygienu, digitálnu odolnosť, zvládanie záťaže, kritické myslenie či poznanie, kde hľadať pomoc. „Bez toho to nebude fungovať,“ doplnil psychológ.
Madro si myslí, že je potrebné, aby prevádzkovatelia platforiem robili online priestor bezpečnejším, a to nielen pre deti, ale pre všetkých používateľov. Zároveň poukázal na to, že online svet nie je postavený len z najpopulárnejších aplikácií, ale sociálnych sietí je omnoho viac a mnohé sú rizikovejšie. „Keď vypneme jedny dvere, mladí ľudia si nájdu iné. Veď nie nadarmo sa u nás hovorí, že zakázané ovocie chutí najlepšie,“ skonštatoval.
Offline ponuka musí byť podľa Madra dostatočne dostupná, moderná a musí reflektovať skutočné potreby mladých ľudí. Taktiež by mala byť aspoň do určitej miery konkurencieschopná voči online svetu a sociálnym sieťam. „To nie je jednoduchá výzva, ale nesmieme na ňu rezignovať,“ povedal.
Madro zároveň apeluje, že mladých ľudí treba do procesu nastavenia zákazu sociálnych médií zapojiť. Princíp „o nich bez nich“ podľa neho nefunguje. „Mladí ľudia sú v tomto nároční a je to tak v poriadku. Ak však chceme reagovať na ich potreby bez toho, aby sme ich zapojili, počúvali a brali vážne, neposunieme sa nikam. Ide o generáciu, ktorá chce participovať, chce byť súčasťou riešení a chce, aby jej hlas bolo počuť,“ uviedol.
Ministerstvo informatizácie v uplynulých dňoch vyhlásilo, že finalizuje prvú pracovnú verziu návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Zároveň avizovalo, že od 15. januára vznikne nový špecializovaný odbor, ktorý sa bude tejto agende systematicky venovať. Prezident SR Peter Pellegrini vo svojom novoročnom príhovore vyjadril nádej, že vláda spraví konkrétne kroky pri realizácii jeho návrhu, aby sa „pred zlom“ zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili deti a mladiství, a to aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života.
SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut
Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra SR.
Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie
Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov.
Vo vlaku došlo k násilnosti, polícia hľadá tohto muža
Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby.
Únia Rómov odmieta návrh SNS k trestom za extrémizmus
Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku odmieta novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá znižuje tresty za extrémistické trestné činy.