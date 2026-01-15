  • Články
  • DNES - 13:12
  • Bratislava
Vo vlaku došlo k násilnosti, polícia hľadá tohto muža

Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby.

V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť, zverejnila fotografiu muža. Ku skutku došlo 12. decembra minulého roka poobede. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa. Polícia tak podľa Šimkovej objasňuje prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva.

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne, prípadne formou správy na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
