Vo vlaku došlo k násilnosti, polícia hľadá tohto muža
Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby.
V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť, zverejnila fotografiu muža. Ku skutku došlo 12. decembra minulého roka poobede. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Zo strany neznámeho páchateľa malo dôjsť k fyzickému útoku spáchaného na dvoch osobách, ktorým boli spôsobené zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedla hovorkyňa. Polícia tak podľa Šimkovej objasňuje prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania spáchaného formou spolupáchateľstva.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle 158, osobne, prípadne formou správy na sociálnej sieti.
SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut
Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra SR.
Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie
Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov.
Riaditeľ IPčka Madro: Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí
Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí. Tvrdí to riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro. Myslí si, že ak sa niečo mladým zoberie, musí sa im ponúknuť aj zmysluplná alternatíva.
Únia Rómov odmieta návrh SNS k trestom za extrémizmus
Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku odmieta novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá znižuje tresty za extrémistické trestné činy.