Únia Rómov odmieta návrh SNS k trestom za extrémizmus
Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku odmieta novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá znižuje tresty za extrémistické trestné činy.
Argumentuje, že dáva „zelenú fašistom“. Vyzýva predkladateľov, aby ju stiahli z Národnej rady (NR) SR. V prípade, že sa tak nestane, apeluje na poslancov, aby ju nepodporili. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu únie Františka Tanka na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Rómovia v rámci SR sú veľmi pobúrení týmto zákonom, ktorý predkladá SNS. (...) Tento zákon proti nám Rómom je absolútne neprijateľný, je absolútne neprijateľné, aby niekto opäť dával zelenú fašistom “ skonštatoval. Obáva sa, že v prípade schválenia zmien budú narastať útoky na Rómov.
Tanko preto apeloval na stiahnutie novely z parlamentu. V prípade, že sa tak nestane, žiada poslancov NR SR, aby úpravu nepodporili. „Vyzývame aj predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby zvážil, či podporí tento zákon alebo nie, pretože tu ide už o ľudské životy,“ dodal s tým, že sa naňho chcú obrátiť aj otvoreným listom. Avizoval, že v prípade schválenia návrhu sa obrátia na Európsku úniu.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.
Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
