  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-1°Bratislava

Únia Rómov odmieta návrh SNS k trestom za extrémizmus

  • DNES - 13:11
  • Bratislava
Únia Rómov odmieta návrh SNS k trestom za extrémizmus

Občianske združenie Únia Rómov na Slovensku odmieta novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá znižuje tresty za extrémistické trestné činy.

Argumentuje, že dáva „zelenú fašistom“. Vyzýva predkladateľov, aby ju stiahli z Národnej rady (NR) SR. V prípade, že sa tak nestane, apeluje na poslancov, aby ju nepodporili. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu únie Františka Tanka na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Rómovia v rámci SR sú veľmi pobúrení týmto zákonom, ktorý predkladá SNS. (...) Tento zákon proti nám Rómom je absolútne neprijateľný, je absolútne neprijateľné, aby niekto opäť dával zelenú fašistom “ skonštatoval. Obáva sa, že v prípade schválenia zmien budú narastať útoky na Rómov.

Tanko preto apeloval na stiahnutie novely z parlamentu. V prípade, že sa tak nestane, žiada poslancov NR SR, aby úpravu nepodporili. „Vyzývame aj predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby zvážil, či podporí tento zákon alebo nie, pretože tu ide už o ľudské životy,“ dodal s tým, že sa naňho chcú obrátiť aj otvoreným listom. Avizoval, že v prípade schválenia návrhu sa obrátia na Európsku úniu.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.

Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut

SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut

DNES - 14:17Domáce

Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra SR.

Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie

Hasiči zasahujú pri úniku chemikálie

DNES - 14:12Domáce

Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov.

Riaditeľ IPčka Madro: Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí

Riaditeľ IPčka Madro: Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí

DNES - 13:37Domáce

Zákaz sociálnych sietí pre deti sám o sebe nestačí. Tvrdí to riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro. Myslí si, že ak sa niečo mladým zoberie, musí sa im ponúknuť aj zmysluplná alternatíva.

Vo vlaku došlo k násilnosti, polícia hľadá tohto muža

Vo vlaku došlo k násilnosti, polícia hľadá tohto muža

DNES - 13:12Domáce

Polícia pátra po mužovi, ktorý vo vlaku smerom z Bratislavy do Malaciek napadol dve osoby.

Vosveteit.sk
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP