Muž ohrozoval svoj život nožom, zasiahli policajti

  • DNES - 12:36
  • Jasov
Záchranári previezli muža na psychiatrické oddelenie nemocnice.

K policajnému zásahu, keď miestny muž ohrozoval svoj život nožom, došlo vo štvrtok ráno v obci Jasov v okrese Košice - okolie. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajnú hliadku vyslali v skorých ranných hodinách do Jasova na Medzevskú ulicu na preverenie oznámenia. Po príchode na miesto sa k hliadke nikto neprihlásil, preto bol prostredníctvom operačného strediska kontaktovaný oznamovateľ. „Následne z dvora rodinného domu vyšiel muž, ktorý ohrozoval svoj život nožom. Policajti okamžite zakročili, nebezpečný predmet mu odobrali a zabránili sebapoškodeniu,“ uviedla polícia.

Vzhľadom na mužove vyjadrenia o osobných a rodinných problémoch na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Následne ho previezli na psychiatrické oddelenie v Košiciach.

Oznámenie bolo preverované, pričom na mieste bolo zistené bezprostredné ohrozenie života, ktorému policajti zabránili včasným zásahom,“ skonštatovala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
