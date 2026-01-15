  • Články
Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

  • DNES - 12:27
  • Frýdek-Místek
Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

Senior napadol barlou českého premiéra Andreja Babiša. Aký trest dostal?

Senior, ktorý vlani na stretnutí hnutia ANO s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji napadol barlou súčasného českého premiéra Andreja Babiša, dostal opäť len podmienečný trest. Okresný súd vo Frýdku-Místku nevyhovel žiadosti štátneho zástupcu, aby mu okrem podmienky, ktorú už dostal skôr, uložil aj finančný trest. Na mieste sa preto odvolal a o prípade bude rozhodovať Krajský súd v Ostrave. Na základe správ serverov Novinky.cz a iDNES.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Súd mužovi už vlani na jeseň vymeral za výtržníctvo a pokus o ublíženie na zdraví ročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dva roky a zaplatenie vyše 3000 korún (vyše 120 eur) Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ďalší peňažitý trest, ktorý žiadala obžaloba, súd odmietol ako neprimeraný s ohľadom na to, že muž má invalidný dôchodok a po zaplatení životných nákladov mu z neho zostáva asi len 7000 korún.

Senior svoj čin zdôvodnil správaním šéfa ANO k ľuďom na predvolebnom stretnutí, kde údajne hovoril, aby sa ho nepýtali na hlúposti.

Vtedy sa mi zatemnilo v hlave a reagoval som tak, ako som reagoval. Chcel som ho umravniť,“ obhajoval sa pred súdom. Zdôraznil, že Babišovi sa podľa jeho slov „nič nestalo“.

Okrem urazeného ega sa mu nič nestalo. Na druhý deň oslávil narodeniny, tretí deň vytriezvel a na štvrtý deň už poletoval v Litomyšli a vo Vysokom Mýte na námestí,“ citoval muža server Novinky.cz.

Senior Babiša napadol na stretnutí s voličmi vlani na začiatku septembra. Raz ho barlou udrel do hlavy a raz do chrbta. Šéf ANO potom podstúpil viacero vyšetrení v nemocnici a zrušil svoj pracovný program na niekoľko ďalších dní. Muž neskôr uviedol, že konal v skrate a sám v danej chvíli nerozumel tomu, že je niečoho takého schopný. Za svoj čin sa Babišovi ospravedlnil, ten mu podľa svojich slov odpustil.

Zdroj: Info.sk, TASR
