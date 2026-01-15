  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-1°Bratislava

Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa

  • DNES - 12:19
  • Budapešť
Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa

Péter Szijjártó reagoval na vyjadrenia poľského ministra Sikorského.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok adresoval ostrú kritiku svojmu poľskému rezortnému partnerovi Radoslawovi Sikorskému, ktorý v rozhovore pre server 444.hu kritizoval udelenie štatútu utečenca v Maďarsku bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku povedal, že ak si niekto prečíta rozhovor so Sikorským, uvidí, ako sa vyjadruje „fanatický provojnový agent Sorosa“.

Podľa šéfa maďarskej diplomacie najdôležitejším ponaučením z toho, čo poľský minister povedal, je to, že „v Európskej ľudovej strane (EPP) začali vysvetľovať budúcu volebnú porážku opozičnej strany TISZA“.

Szijjártó to podľa servera pravdepodobne odvodzuje zo Sikorského vyhlásenia, že ak sa pokúsia zmanipulovať aprílové voľby, európske inštitúcie zaujmú voči Maďarsku nový postoj.

Sikorski v rozhovore povedal, že poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi.

V rozsiahlom rozhovore zverejnenom vo štvrtok poľský minister podotkol, že skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom. „Maďarsko sa pod vládou skorumpovaných nacionalistov stalo najchudobnejšou krajinou Európskej únie,“ zdôraznil Sikorski.

Ako dodal, ak sa v Maďarsku pokúsia zmanipulovať aprílové parlamentné voľby, európske inštitúcie zaujmú voči tejto krajine nový postoj.

Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje, pričom dôvodom na zváženie takéhoto kroku je aj skutočnosť, že v apríli budú v Maďarsku parlamentné voľby.

Vláda premiéra Viktora Orbána udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi politický azyl. Súčasný opozičný poslanec, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, to oznámil v pondelok na sieti X.

V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou

DNES - 12:27Zahraničné

Senior napadol barlou českého premiéra Andreja Babiša. Aký trest dostal?

Tusk: Keby kyberútoky uspeli, pol milióna ľudí by prišlo o teplo

Tusk: Keby kyberútoky uspeli, pol milióna ľudí by prišlo o teplo

DNES - 12:15Zahraničné

Až 500.000 ľudí mohlo prísť o teplo, ak by sa koncom decembra 2025 podarili kybernetické útoky na časť energetickej infraštruktúry v Poľsku.

Izrael posmrtne ocení Charlieho Kirka za jeho boj proti antisemitizmu

Izrael posmrtne ocení Charlieho Kirka za jeho boj proti antisemitizmu

DNES - 11:57Zahraničné

Izrael posmrtne udelí americkému konzervatívnemu politickému aktivistovi Charliemu Kirkovi ocenenie za jeho prácu v oblasti boja proti antisemitizmu.

Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

DNES - 11:14Zahraničné

Jeden z členov mal mať zdravotné problémy.

Vosveteit.sk
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP