Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa
- DNES - 12:19
- Budapešť
Péter Szijjártó reagoval na vyjadrenia poľského ministra Sikorského.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok adresoval ostrú kritiku svojmu poľskému rezortnému partnerovi Radoslawovi Sikorskému, ktorý v rozhovore pre server 444.hu kritizoval udelenie štatútu utečenca v Maďarsku bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku povedal, že ak si niekto prečíta rozhovor so Sikorským, uvidí, ako sa vyjadruje „fanatický provojnový agent Sorosa“.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie najdôležitejším ponaučením z toho, čo poľský minister povedal, je to, že „v Európskej ľudovej strane (EPP) začali vysvetľovať budúcu volebnú porážku opozičnej strany TISZA“.
Szijjártó to podľa servera pravdepodobne odvodzuje zo Sikorského vyhlásenia, že ak sa pokúsia zmanipulovať aprílové voľby, európske inštitúcie zaujmú voči Maďarsku nový postoj.
Sikorski v rozhovore povedal, že poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi.
V rozsiahlom rozhovore zverejnenom vo štvrtok poľský minister podotkol, že skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom. „Maďarsko sa pod vládou skorumpovaných nacionalistov stalo najchudobnejšou krajinou Európskej únie,“ zdôraznil Sikorski.
Ako dodal, ak sa v Maďarsku pokúsia zmanipulovať aprílové parlamentné voľby, európske inštitúcie zaujmú voči tejto krajine nový postoj.
Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje, pričom dôvodom na zváženie takéhoto kroku je aj skutočnosť, že v apríli budú v Maďarsku parlamentné voľby.
Vláda premiéra Viktora Orbána udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi politický azyl. Súčasný opozičný poslanec, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, to oznámil v pondelok na sieti X.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.
Súd rozhodol o seniorovi, ktorý napadol Babiša barlou
Senior napadol barlou českého premiéra Andreja Babiša. Aký trest dostal?
Tusk: Keby kyberútoky uspeli, pol milióna ľudí by prišlo o teplo
Až 500.000 ľudí mohlo prísť o teplo, ak by sa koncom decembra 2025 podarili kybernetické útoky na časť energetickej infraštruktúry v Poľsku.
Izrael posmrtne ocení Charlieho Kirka za jeho boj proti antisemitizmu
Izrael posmrtne udelí americkému konzervatívnemu politickému aktivistovi Charliemu Kirkovi ocenenie za jeho prácu v oblasti boja proti antisemitizmu.
Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS
Jeden z členov mal mať zdravotné problémy.