Tusk: Keby kyberútoky uspeli, pol milióna ľudí by prišlo o teplo
- DNES - 12:15
- Varšava
Až 500.000 ľudí mohlo prísť o teplo, ak by sa koncom decembra 2025 podarili kybernetické útoky na časť energetickej infraštruktúry v Poľsku.
Premiér Donald Tusk vo štvrtok po stretnutí s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek a energetických inštitúcií uviedol, že krajina sa útokom úspešne ubránila, a informoval o posilnení kyberbezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Útoky z 29. a 30. decembra 2025 mali podľa premiéra lokálny charakter a nesmerovali proti prenosovým sústavám. Zasiahnuté boli najmä systémy riadenia elektriny z obnoviteľných zdrojov vrátane dvoch teplární, pričom cieľom mohlo byť narušenie prevádzky veterných elektrární. Ochranné mechanizmy však zafungovali a zásahy nemali žiadne negatívne dôsledky pre fungovanie energetického systému.
Vláda podľa Tuska nemá k dispozícii jednoznačné dôkazy o pôvode útokov, viaceré indície však naznačujú napojenie útočníkov na ruské tajné služby. Premiér zdôraznil, že Poľsko nemôže tieto signály podceňovať, najmä vzhľadom na energetickú výmenu s Ukrajinou, ktorej infraštruktúra čelí masívnym vojenským aj kybernetickým útokom.
V reakcii na incidenty vláda pripravuje kroky na posilnenie ochrany energetiky. Podľa Tuska sa finalizuje zákon o systéme kybernetickej bezpečnosti, ktorý má štátu poskytnúť silnejšie nástroje kontroly, získavania informácií a ochrany trhu pred technológiami umožňujúcimi cudzí vplyv. Významná časť legislatívy sa týka práve energetickej infraštruktúry.
Po schválení návrhu v Sejme chce vláda požiadať Senát o jeho prerokovanie bez pozmeňujúcich návrhov a prezidenta Karola Nawrockého o jeho rýchle podpísanie.
Premiér zároveň avizoval prípravu dodatočných technických a organizačných opatrení, ktoré majú zvýšiť pripravenosť na prípadné sofistikovanejšie útoky v budúcnosti.
Tusk poukázal aj na rekordnú výrobu elektriny v Poľsku, ktorá 14. januára dosiahla 30 gigawattov. Krajina podľa neho zvládla rekordný dopyt spôsobený nízkymi teplotami a mala kapacitu aj na vývoz. Bezpečnostné zložky však vyzval na zvýšenú ostražitosť, keďže ďalšie útoky nemožno vylúčiť.
