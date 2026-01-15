  • Články
Ministerstvo zahraničia: Túto krajinu radšej opustite!

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča necestovať do krajiny a v prípade pobytu v nej sledovať správy a aktuálne dianie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR varuje občanov SR pred cestami do Iránu. V prípade, že sa nachádzajú v krajine, odporúča, aby krajinu urýchlene opustili. Rezort o tom informuje na svojom webe.

Ministerstvo varuje pred násilnými protestmi

V Iráne od konca decembra 2025 prebiehajú protesty požadujúce ekonomické a politické reformy. Konajú sa podľa MZVEZ vo veľkých aj menších mestách a na vidieku, v centrách, na trhoch a miestach stretávania sa. „Protesty sú častokrát násilné, je pri nich zaznamenávaná rozsiahla prítomnosť polície a bezpečnostných zložiek. V posledných dňoch sa zvýšil počet stretov a sú mŕtvi a ranení ako medzi protestujúcimi, tak aj príslušníkmi bezpečnostných zložiek,“ priblížilo. Rezort pripomína Slovákom, aby brali do úvahy, že bezpečnostné sily v Iráne môžu mať nízky prah pre použitie násilia, iránska justícia nie je nezávislá a súdne procesy nie sú transparentné.

V rámci prípadného pobytu v Iráne ministerstvo odporúča občanom Slovenska sledovať správy, aktuálne dianie a sociálne médiá a vyhýbať sa miestam, kde sa môžu konať masové zhromaždenia a protesty, najmä v noci. „Je nutné vyhnúť sa fotografovaniu príslušníkov bezpečnostných zložiek, vládnych, vojenských budov a ďalších citlivých objektov,“ radí rezort diplomacie.

V prípade akejkoľvek bezpečnostnej eskalácie ďalej MZVEZ odporúča stiahnuť sa okamžite do bezpečia, vyhýbať sa nebezpečným situáciám, zbytočne neriskovať a vyčkať na upokojenie situácie v ubytovacom zariadení.

Zdroj: Info.sk, TASR
