Izrael posmrtne ocení Charlieho Kirka za jeho boj proti antisemitizmu

Izrael posmrtne udelí americkému konzervatívnemu politickému aktivistovi Charliemu Kirkovi ocenenie za jeho prácu v oblasti boja proti antisemitizmu, oznámila v stredu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Ocenenie udelia na druhom ročníku medzinárodnej konferencie o antisemitizme v Jeruzaleme, ktorá sa uskutoční 26. a 27. januára. Účasť na nej avizoval aj albánsky premiér Edi Rama a bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Kirk prišiel o život 10. septembra 2025: bol smrteľne postrelený počas prejavu na podujatí univerzity Utah Valley v Oreme, ktoré bolo súčasťou jeho turné „The American Comeback“ po vysokoškolských kampusoch.

Tento 31-ročný spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA bol známy svojimi odvážnymi konzervatívnymi názormi na sporné politické témy a ochotou debatovať s liberálnymi oponentmi, pričom tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.

Podľa AP bol Kirk oddaným podporovateľom Izraelského štátu. Netanjahu po smrti Kirka uviedol, že ho zabili pre to, že hovoril pravdu a bránil slobodu. Označil ho za „odvážneho priateľa Izraela,“ ktorý bojoval „proti lžiam a hrdinsky stál na obranu židovsko-kresťanskej civilizácie.“

Americká tlačová agentúra konštatuje, že niektoré Kirkove výroky o židovskej filantropii a Hollywoode vyvolali obvinenia z antisemitizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
