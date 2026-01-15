Žilinka: Prokurátor začal pre kúpu outletu Voderady trestné stíhanie
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR začal trestné stíhanie pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v prípade kúpy outletu Voderady. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Šéf prokuratúry doplnil, že uznesenie o začatí trestného stíhania je zo stredy (14. 1.).
Štát v minulom roku kúpil opustený outlet Voderady za necelých 17 miliónov eur. Chce v ňom vytvoriť podmienky pre Národné inovačné a technologické centrum. Opozícia kritizovala sumu, za ktorú štát nehnuteľnosti kúpil. Pre prípad sa uskutoční aj poslanecký prieskum.
