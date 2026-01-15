  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-2°Bratislava

Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

  • DNES - 11:14
  • Mys Canaveral
Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

Jeden z členov mal mať zdravotné problémy.

V Tichom oceáne pri pobreží amerického štátu Kalifornia pristála vo štvrtok kozmická loď Dragon so štvorčlennou posádkou, ktorú americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predčasne stiahol z misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy jedného z jej členov. Ide o prvú takúto evakuáciu od začiatku plnej prevádzky ISS v novembri 2000, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.

Loď Crew Dragon dosadla na hladinu pomocou padákov neďaleko San Diega o 09.41 h SEČ. Na Zem dopravila amerických astronautov Zenu Cardmanovú a Michaela Finckeho, japonského astronauta Kimiju Juja a ruského kozmonauta Oleg Platonova. Na ISS dorazili 1. augusta 2025 v rámci jedenásteho letu kozmickej lode Crew Dragon (Crew-11). Na ISS mali pôvodne zostať do polovice februára.

Fincke v pondelok odovzdal velenie na ISS ruskému kozmonautovi Sergejovi Kuď-Sverčkovovi, ktorého na ISS dopravila ruská loď Sojuz v novembri 2025 spolu s krajanom Sergejom Mikajevom a astronautom NASA Christopherom Williamsom.

NASA 8. januára oznámila, že pre zdravotné problémy jedného z astronautov zvažuje predčasný návrat posádky misie Crew-11. Z rovnakého dôvodu zrušila aj výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na rovnaký deň. Agentúra s odvolaním sa na lekárske tajomstvo nešpecifikovala meno astronauta ani jeho zdravotné problémy, jeho stav však označila za stabilizovaný.

NASA opakovane zdôraznila, že nejde o núdzový stav, ale o snahu zabezpečiť astronautovi komplexné lekárske vyšetrenie, čo na ISS nie je možné.

Štart nasledujúcej posádky (Crew-12) je naplánovaný na 15. februára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy

Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy

DNES - 11:12Zahraničné

Rusko je vážne znepokojené nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku.

Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom

Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom

DNES - 10:02Zahraničné

Poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi.

Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal za svojho lídra

Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal za svojho lídra

DNES - 9:49Zahraničné

Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci.

Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj

Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj

DNES - 9:11Zahraničné

Rusko je podľa Donalda Trumpa pripravené na dohodu.

Vosveteit.sk
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP