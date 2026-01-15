Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS
- DNES - 11:14
- Mys Canaveral
Jeden z členov mal mať zdravotné problémy.
V Tichom oceáne pri pobreží amerického štátu Kalifornia pristála vo štvrtok kozmická loď Dragon so štvorčlennou posádkou, ktorú americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predčasne stiahol z misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy jedného z jej členov. Ide o prvú takúto evakuáciu od začiatku plnej prevádzky ISS v novembri 2000, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.
Loď Crew Dragon dosadla na hladinu pomocou padákov neďaleko San Diega o 09.41 h SEČ. Na Zem dopravila amerických astronautov Zenu Cardmanovú a Michaela Finckeho, japonského astronauta Kimiju Juja a ruského kozmonauta Oleg Platonova. Na ISS dorazili 1. augusta 2025 v rámci jedenásteho letu kozmickej lode Crew Dragon (Crew-11). Na ISS mali pôvodne zostať do polovice februára.
Fincke v pondelok odovzdal velenie na ISS ruskému kozmonautovi Sergejovi Kuď-Sverčkovovi, ktorého na ISS dopravila ruská loď Sojuz v novembri 2025 spolu s krajanom Sergejom Mikajevom a astronautom NASA Christopherom Williamsom.
NASA 8. januára oznámila, že pre zdravotné problémy jedného z astronautov zvažuje predčasný návrat posádky misie Crew-11. Z rovnakého dôvodu zrušila aj výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na rovnaký deň. Agentúra s odvolaním sa na lekárske tajomstvo nešpecifikovala meno astronauta ani jeho zdravotné problémy, jeho stav však označila za stabilizovaný.
NASA opakovane zdôraznila, že nejde o núdzový stav, ale o snahu zabezpečiť astronautovi komplexné lekárske vyšetrenie, čo na ISS nie je možné.
Štart nasledujúcej posádky (Crew-12) je naplánovaný na 15. februára.
Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy
Rusko je vážne znepokojené nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku.
Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom
Poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi.
Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal za svojho lídra
Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci.
Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj
Rusko je podľa Donalda Trumpa pripravené na dohodu.