Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-2°Bratislava

Lyžiarske stredisko mimoriadne uzatvorili

  • DNES - 10:33
  • Dolný Kubín
Lyžiarske stredisko mimoriadne uzatvorili

Stredisko zasiahol výpadok elektrického prúdu.

Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa vo štvrtok dočasne uzatvorili. Ski park o tom informoval na Facebooku s tým, že dôvodom je výpadok elektrickej energie.

"Dnes 15.1.2026 je stredisko Kubínska dočasne mimo prevádzky z dôvodu mimoriadneho výpadku elektrickej energie, ktorý zasahuje aj časť mesta Dolný Kubín," informoval rezort.

Chybu by mali odstrániť ešte dnes

Podľa prevádzkovateľov ide o chybu na strane distribútora, s jej odstránením sa počíta ešte dnes o 12:30. Rezort bude na sociálnej sieti priebežne informovať o ďalšom vývoji.

"Mrzí nás toto obmedzenie a ďakujeme za pochopenie. Robíme maximum pre to, aby sme Kubínsku otvorili hneď, ako to technické podmienky dovolia," dodal prevádzkovateľ.

Bez elektriny zostalo 2000 odberných miest

Vo štvrtok ráno zostalo bez elektriny pre poškodenie vodiča na vzdušnom vedení vysokého napätia približne 2000 odberných miest v niektorých častiach Dolného Kubína, konkrétne v Malom Bysterci, Záskalí, Beňovej Lehote, ale aj v obciach Veličná, Istebné a Párnica. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

„Pracovníci SSD intenzívne pracujú na oprave poruchy a obnove dodávky elektriny. Ak sa nič neskomplikuje, malo by sa im to podariť v priebehu najbližších dvoch až troch hodín,“ uviedol Gejdoš.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/skikubinska, TASR
