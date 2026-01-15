  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-2°Bratislava

Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom

  • DNES - 10:02
  • Budapešť
Sikorski: Orbánov skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom

Poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi.

V rozhovore pre server 444.hu to uviedol šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski, ktorý ostro kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V rozsiahlom rozhovore zverejnenom vo štvrtok minister podotkol, že skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom. „Maďarsko sa pod vládou skorumpovaných nacionalistov stalo najchudobnejšou krajinou Európskej únie,“ zdôraznil Sikorski.

Ako dodal, ak sa v Maďarsku pokúsia zmanipulovať aprílové parlamentné voľby, európske inštitúcie zaujmú voči tejto krajine nový postoj.

Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje, pričom dôvodom na zváženie takéhoto kroku je aj skutočnosť, že parlamentné voľby v Maďarsku sú v apríli.

Na otázku, či by Poľsko prijalo utečencov z Maďarska, poľský minister povedal, že ako minister zahraničných vecí udeľuje azyl aj ľuďom z iných krajín, ale nemyslí si, že by tak urobilo Poľsko v prípade občana EÚ.

„V rámci Európskej únie si navzájom dôverujeme v inštitúcie, vychádzame totiž z toho, že inštitucionálne rozhodnutia toho druhého považujeme za rovnocenné. Preto je to mimoriadne nepriateľský krok, keď členský štát EÚ nerešpektuje európsky zatykač,“ reagoval Sikorski na tvrdenie maďarskej vlády, že Poľsko má veľmi vážne problémy s dodržiavaním právneho štátu, ktorým odôvodňuje udelenie štatútu Ziobrovi a jeho manželke.

Vláda premiéra Viktora Orbána udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi politický azyl. Súčasný opozičný poslanec, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, to oznámil v pondelok na sieti X.

V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

Na Zem sa predčasne vrátila časť posádky z ISS

DNES - 11:14Zahraničné

Jeden z členov mal mať zdravotné problémy.

Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy

Do Grónska prišli prví vojaci vyslaní z Európy

DNES - 11:12Zahraničné

Rusko je vážne znepokojené nasadením vojakov európskych krajín v Grónsku.

Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal za svojho lídra

Trump: Pahlaví sa zdá byť príjemný, neviem, či by ho Irán prijal za svojho lídra

DNES - 9:49Zahraničné

Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci.

Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj

Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj

DNES - 9:11Zahraničné

Rusko je podľa Donalda Trumpa pripravené na dohodu.

Vosveteit.sk
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromieNa uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP