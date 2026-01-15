  • Články
Trump: Rokovania o Ukrajine brzdí Zelenskyj

  • DNES - 9:11
  • Washington
Rusko je podľa Donalda Trumpa pripravené na dohodu.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že potenciálnu mierovú dohodu o Ukrajine brzdí Kyjev, zatiaľ čo Rusko je pripravené na jej uzavretie. V rozhovore pre agentúru Reuters Trump tiež povedal, že nevie o možnej ceste svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a svojho zaťa Jareda Kushnera do Moskvy, ako o tom v stredu informovala agentúra Bloomberg, píše TASR.

Ruský prezident Vladimir Putin je podľa Trumpa pripravený uzavrieť dohodu o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. „Myslím, že Ukrajina je menej pripravená na dohodu,“ konštatoval Trump.

Na otázku, prečo na rokovaniach vedených Spojenými štátmi dosiaľ nedošlo k vyriešeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, Trump odpovedal: „Zelenskyj.“

Jednoducho si myslím, že sa tam, viete, dostáva len veľmi ťažko,“ odpovedal na otázku, prečo si myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzdí rokovania.

Reuters konštatuje, že Trumpove vyjadrenia opäť naznačujú frustráciu z ukrajinského prezidenta. Trump a Zelenskyj majú podľa agentúry komplikovaný vzťah, hoci sa zdá, že ich vzájomné vzťahy sa v priebehu Trumpovho prvého roku v úrade zlepšili. Frustráciu Ukrajiny a jej spojencov, ale aj niektorých amerických zákonodarcov vrátane republikánov vyvoláva to, že šéf Bieleho domu býva občas ochotnejší prijímať Putinove uistenia bez výhrad.

Rokovania o mierovej dohode pod vedením USA sa v uplynulých týždňoch sústredili na bezpečnostné záruky, ktoré sa Ukrajina snaží od svojich spojencov získať v prípade uzavretia prímeria s Ruskom.

Ukrajina pritom naďalej odmieta prijať požiadavku Kremľa, aby sa výmenou za mier vzdala východoukrajinského regiónu Donbas. Zelenskyj

argumentuje, že na základe ústavy nemá právo vzdať sa ukrajinského územia.

Reuters pripomína, že niektorí európski lídri pochybujú, že by Putin prijal požiadavky, na ktorých sa nedávno dohodli Kyjev, Washington a európski predstavitelia.

Trump okrem toho v rozhovore pre Reuters povedal, že si nie je vedomý možnej nachádzajúcej cesty Witkoffa a Kushnera do Moskvy.

Agentúra Bloomberg informovala, že títo emisári by sa čoskoro mohli stretnúť s Putinom v ruskej metropole. Schôdzka by sa mohla uskutočniť ešte v januári, no jej termín sa môže posunúť pre nepokoje v Iráne.

Americký prezident uviedol, že on sa so Zelenským stretne na budúci týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

Zdroj: Info.sk, TASR
