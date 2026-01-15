Gröhling: Rok 2025 bol rokom zdražovania a korupcie
Minulý rok bol rokom zdražovania a korupcie. Skonštatoval to líder opozičnej strany SaS Branislav Gröhling v rozhovore pre TASR.
Vládnej koalícii vyčítal viaceré kroky či zákony, ktoré presadila. Kritizoval napríklad rokovanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimrom Putinom. Upozornil aj na zdražovanie. Kritizoval tiež novelizáciu Ústavy SR či úpravu Trestného zákona.
„Takmer celý rok bol v znamení kradnutia, rozhadzovania verejných financií, zdražovania života a zdierania ľudí,“ poznamenal pre TASR. Upozornil pritom na zvýšené odvody či daň z pridanej hodnoty (DPH). Spomenul tiež pochybnosti okolo záchrankového tendra či výsledkov výziev na podporu výskumu a vývoja. Kritizoval i zahraničnú politiku Ficovej vlády. „Vládni predstavitelia nás ťahajú do Moskvy. Nechcú, aby sme boli súčasťou skupiny štátov, kde je vyššia životná úroveň, do ktorej chcú ľudia vycestovať a mladí v nej študovať,“ doplnil.
Namietal aj minuloročné kroky vlády v oblasti právneho štátu. Opätovne tlmočil svoje výhrady k novele Trestného zákona či zákonu k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov. Pri oboch kritizoval i legislatívny proces. Pripomenul, že parlament venoval väčšinu času poslednej decembrovej schôdze daným legislatívam. „Neriešili sa zákony, ktoré by pomohli ľuďom, zabránili by zdražovaniu, vyriešili by krádeže, ale celý december sa riešila iba pomoc mafiánom, korupčníkom a zlodejom,“ povedal.
Gröhling upozornil aj na krízu vo vládnej koalícii. „Prichádzajú o poslancov, počet sa stále znižuje. Momentálne sú už na veľmi kritickej hranici na to, aby dokázali bezstarostne vládnuť,“ podotkol. Predpokladá, že vládna koalícia bude mať v tomto roku problém pri presadzovaní legislatívnych návrhov v Národnej rade (NR) SR. „Bude sa musieť individuálne dohadovať s rôznymi poslancami,“ skonštatoval.
Myslí si však, že ľudia na Slovensku tieto kroky vlády vnímajú. Poukázal pritom na to, že koaličným stranám klesajú preferencie. Označil to za pozitívne. Deklaroval, že SaS preto bude aj v tomto roku upozorňovať na negatívne opatrenia vládnej koalície. Pripomenul, že vlani sa SaS takýmto spôsobom podarilo uchrániť verejné financie. Poukázal pri tom na to, že komunikovali napríklad pochybnosti a podozrenia okolo záchrankového tendra či výzvy na podporu výskumu a vývoja.
Upozornil na to, že sa im podarilo presadiť aj niektoré vlastné návrhy. Poukázal napríklad na novelu, ktorá zaručuje maloletým pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby, čo dlhodobo presadzovala poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (SaS). Gröhling predstavil aj víziu SaS na budúci rok. Avizoval, že chcú priniesť opatrenia na reštartovanie ekonomiky, ale aj reformu boja proti mafii.
