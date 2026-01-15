  • Články
V Thajsku sa zrútil ďalší žeriav, štvrtkový incident má dve obete

  • DNES - 7:01
  • Bangkok
V Thajsku sa zrútil ďalší žeriav, štvrtkový incident má dve obete

Na stavenisku v blízkosti thajskej metropoly Bangkok sa vo štvrtok zrútil žeriav. Pri nehode zomreli dvaja ľudia.

Agentúra AFP zdôrazňuje, že k incidentu došlo len deň po tom, ako si zrútenie žeriavu na idúci vlak na východe Thajska vyžiadalo 32 obetí.

Žeriav spadol vo štvrtok ráno na rozostavanej diaľnici Rama II v provincii Samut Sakhon neďaleko Bangkoku. „Dve osoby zahynuli a nikto nebol zranený,“ povedal pre AFP šéf miestnej polície.

Podľa miestnych médií došlo k incidentu pred hotelom Paris Inn Garden. Zábery z miesta nehody ukazujú oblaky prachu a trosky rozmiestnené po stavenisku po tom, ako sa žeriav zrútil na vyvýšenú betónovú konštrukciu.

Na diaľnici Rama II prebieha niekoľko veľkých stavebných projektov a v posledných rokoch na nej došlo k viacerým smrteľným nehodám, pre ktoré si vyslúžila prezývku „cesta smrti“, vysvetľuje AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
