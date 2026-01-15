  • Články
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
V Minneapolise postrelili federálne orgány muža z Venezuely

  • DNES - 6:03
  • Washington
Americké federálne bezpečnostné zložky v stredu v meste Minneapolis postrelili do nohy jednu osobu po tom, ako „násilne napadla“ agenta, informovalo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Podľa rezortu konal federálny agent v sebaobrane, informuje TASR na základe staníc NBC News a CNN.

Federálne orgány vykonávali dopravnú kontrolu u muža z Venezuely, ktorý podľa DHS prišiel do Spojených štátov v roku 2022, no v krajine sa nachádzal nelegálne.

Muž z miesta činu ušiel vo svojom vozidle, narazil do zaparkovaného auta a následne ušiel pešo, dodalo ministerstvo. „Agent podozrivého dobehol a pokúsil sa ho zadržať, keď sa podozrivý začal brániť a násilne napadol agenta,“ uvádza DHS na platforme X. Počas toho vyšli z neďalekého bytu ďalšie dve osoby a napadli úradníka lopatou na sneh a rukoväťou na metlu, dodalo ministerstvo.

Federálny agent vystrelil „obranné výstrely“ po tom, čo sa podozrivý vyslobodil a taktiež na neho začal útočiť. Náboje ho zasiahli do nohy.

Agent bezpečnostných zložiek aj podozrivý sú v súčasnosti v nemocnici a dve spomínané osoby, ktoré na agenta útočili tiež, sú vo väzbe, uviedlo DHS.

Podľa agentúry AP sa streľba odohrala približne sedem kilometrov severne od miesta, kde agent Imigračného a colného úradu (ICE) minulý týždeň v stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.

Predstavitelia Minneapolisu na X potvrdili, že „pracujú na potvrdení ďalších podrobností“.

Tento útok na ďalšieho odvážneho člena bezpečnostných zložiek sa odohral v čase, keď najvyšší predstavitelia štátu Minnesota, guvernér Walz a starosta Frey, aktívne podporujú organizovaný odpor voči ICE a federálnym bezpečnostným zložkám,“ konštatovalo DHS v príspevku na X.

Ich nenávistná rétorika a odpor voči mužom a ženám, ktorí sa jednoducho snažia robiť svoju prácu, musia skončiť. Federálni agenti čelia 1300-percentnému nárastu útokov proti nim počas toho, ako riskujú svoje životy, aby zadržali zločincov a ľudí, ktorí porušujú zákon,“ uzavrel rezort.

Zdroj: Info.sk, TASR
