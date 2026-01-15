  • Články
Podľa Trumpa je riešenie v súvislosti s Grónskom možné

  • DNES - 5:53
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu zopakoval, že USA potrebujú Grónsko a že na Dánsko sa nedá v súvislosti s ochranou tohto arktického ostrova spoľahnúť. Trump však zároveň vyjadril nádej, že by sa v tejto otázke mohlo nájsť nejaké riešenie.

Trumpove vyjadrenia prišli len krátko po tom, ako sa v Bielom dome stretli americkí, dánski a grónski predstavitelia a diskutovali o súčasnej situácii. Americký líder sa na rokovaniach nezúčastnil.

Grónsko je veľmi dôležité pre národnú bezpečnosť, vrátane národnej bezpečnosti Dánska,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Problémom je, že Dánsko nebude môcť urobiť nič, ak Rusko alebo Čína budú chcieť Grónsko obsadiť, no my môžeme urobiť všetko. Zistili ste to minulý týždeň pri Venezuele,“ vyhlásil americký prezident.

Mám veľmi dobré vzťahy s Dánskom a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Myslím si, že nájdeme nejaké riešenie,“ uzavrel Trump bez ďalších podrobností.

Na stredajšom stretnutí vo Washingtone sa zúčastnili americký viceprezident J. D. Vance, šéf americkej diplomacie Marco Rubio a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová s jej dánskym rezortným partnerom Larsom Lökkeom Rasmussenom.

Rasmussen po rokovaniach vyhlásil, že postoje oboch strán ohľadom budúcnosti Grónska sa naďalej líšia. Podľa neho je zrejmé, že Trump chce Grónsko „dobyť“.

Na rokovaní sa napriek tomu zástupcovia oboch strán dohodli na zriadení pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Zameria sa na bezpečnostné obavy USA týkajúce sa Arktídy, pričom bude rešpektovať dánske červené čiary.

Trump opakovane hovorí, že chce získať Grónsko, pričom svoj záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa tohto dánskeho autonómneho územia zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Zdroj: Info.sk, TASR
