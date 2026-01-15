  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 15.1.2026Meniny má Dobroslav
-3°Bratislava

Macron: Francúzsko vyšle do Grónska svojich vojakov

  • DNES - 5:46
  • Nuuk
Macron: Francúzsko vyšle do Grónska svojich vojakov

Francúzsko na žiadosť Dánska vysiela do Grónska svoje vojská, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na štvrtok na platforme X.

Spolu s ďalšími krajinami sa zúčastnia na cvičeniach s názvom Operation Arctic Endurance, ktoré organizuje Dánsko, informuje TASR na základe agentúry DPA.

Prvé francúzske vojská sú podľa Macrona na ceste a ďalšie budú nasledovať. Účasť na spoločných cvičeniach potvrdili aj Švédsko a Nórsko, uvádza DPA.

Zástupca grónskeho premiéra Múte Egede ešte skôr v stredu avizoval príchod vojakov Severoatlantickej aliancie NATO do Grónska, informovala agentúra AFP. Podľa neho budú prichádzať v najbližších dňoch, aby sa na ostrove zúčastnili na výcviku.

Vyslanie vojsk na tento arktický ostrov zo strany spojencov Kodane možno vnímať ako reakciu na opakované tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce získať kontrolu nad Grónskom. Svoj záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa tohto dánskeho autonómneho územia zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Trump zopakoval potrebu získania Grónska aj v stredu. Podľa prezidenta Dánsko ostrov pred Moskvou a Pekingom ochrániť nevie, ale Spojené štáty áno.

Macron v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na suverenitu európskeho spojenca bude mať bezprecedentné dôsledky. Francúzsko podľa neho situáciu pozorne sleduje a bude konať v plnej solidarite s Dánskom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Minneapolise postrelili federálne orgány muža z Venezuely

V Minneapolise postrelili federálne orgány muža z Venezuely

DNES - 6:03Zahraničné

Americké federálne bezpečnostné zložky v stredu v meste Minneapolis postrelili do nohy jednu osobu po tom, ako „násilne napadla“ agenta, informovalo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.

Podľa Trumpa je riešenie v súvislosti s Grónskom možné

Podľa Trumpa je riešenie v súvislosti s Grónskom možné

DNES - 5:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu zopakoval, že USA potrebujú Grónsko a že na Dánsko sa nedá v súvislosti s ochranou tohto arktického ostrova spoľahnúť.

Trump: Boli sme informovaní, že zabíjanie v Iráne sa skončilo

Trump: Boli sme informovaní, že zabíjanie v Iráne sa skončilo

DNES - 5:44Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.

Rasmussen po rokovaní v USA: Naše názory ohľadom Grónska sa naďalej líšia

Rasmussen po rokovaní v USA: Naše názory ohľadom Grónska sa naďalej líšia

VČERA - 20:49Zahraničné

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen po rokovaní v Spojených štátoch o Grónsku vyhlásil, že postoje oboch strán ohľadom budúcnosti tohto dánskeho autonómneho územia sa naďalej líšia.

Vosveteit.sk
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP