Trump: Boli sme informovaní, že zabíjanie v Iráne sa skončilo

  • DNES - 5:44
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a televízie NBC News.

Bolo nám povedané, že zabíjanie v Iráne sa končí, skončilo sa, končí sa,“ vyhlásil Trump v Bielom dome. „Neplánujú popravy, ani popravu, ani popravy - to mi bolo povedané na základe spoľahlivých informácií. Som si istý, že ak sa to stane, budeme všetci veľmi sklamaní,“ doplnil bez ďalších podrobností.

V Iráne mali podľa viacerých ľudskoprávnych skupín v stredu popraviť prvú osobu, ktorá sa zapojila do celoštátnych masových demonštrácií. Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Podľa stredajšej správy nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) počas demonštrácií zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zatkli.

Zdroj: Info.sk, TASR
