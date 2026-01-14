Rasmussen po rokovaní v USA: Naše názory ohľadom Grónska sa naďalej líšia
- DNES - 20:49
- Washington
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v stredu po rokovaní v Spojených štátoch o Grónsku vyhlásil, že postoje oboch strán ohľadom budúcnosti tohto dánskeho autonómneho územia sa naďalej líšia.
Je podľa neho zrejmé, že americký prezident Donald Trump chce „dobyť“ Grónsko, avšak predstavitelia sa na stretnutí dohodli, že budú pokračovať v dialógu.
Rasmussen diskusiu označil za úprimnú a konštruktívnu. Hlavnou témou podľa neho bolo zaistenie dlhodobej bezpečnosti Grónska. Na stretnutí vo Washingtone sa zúčastnili americký viceprezident J. D. Vance, šéf americkej diplomacie Marco Rubio a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová.
„Je zrejmé, že prezident (Trump) túži dobyť Grónsko. My sme dali veľmi jasne najavo, že to nie je v záujme Dánskeho kráľovstva,“ vyhlásil Rasmussen. Šéf dánskej diplomacie však „naďalej verí, že dlhodobú bezpečnosť Grónska je možné zabezpečiť v súčasnom rámci“. Zdôraznil, že Dánsko a Grónsko považujú „akékoľvek nápady, ktoré by nerešpektovali územnú celistvosť Dánska a právo grónskeho ľudu na sebaurčenie“ za „absolútne neprijateľné“.
Na rokovaní sa zástupcovia oboch strán dohodli na zriadení pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Zameria sa na bezpečnostné obavy USA týkajúce sa Arktídy, pričom bude rešpektovať dánske červené čiary. Prvé stretnutie by sa podľa šéfa dánskej diplomacie mohlo uskutočniť „už o niekoľko týždňov“.
Americký prezident Donald Trump opakovane hovorí, že chce získať Grónsko, pričom tento záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Rasmussen na stredajšom stretnutí zdôraznil, že neexistujú žiadne bezprostredné hrozby zo strany Číny a Ruska, ktoré by Dánsko, Grónsko a ich spojenci nedokázali zvládnuť sami. Americkej strane tiež obaja ministri odkázali, že je náročné hľadať riešenia na americké bezpečnostné obavy v Arktíde, keď zo strany USA každý deň prichádzajú nové vyhrážky.
Dánsko v stredu pred rokovaniami vo Washingtone oznámilo, že okamžite posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku. Na ohlásených cvičeniach na ostrove sa zúčastnia aj vojaci z Nórska, Švédska a Francúzska. Vyslanie 13-člennej prieskumnej jednotky potvrdilo aj Nemecko.
Podporu Grónsku a Dánsku v spore s USA medzičasom vyjadrili lídri politických skupín v Európskom parlamente. Všetky pokusy o narušenie suverenity a územnej celistvosti Dánska a Grónska by podľa nich boli porušením medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov.
