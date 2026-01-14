V zadržiavacích centrách ICE zomrelo počas Trumpovej vlády viac ľudí
- DNES - 18:45
- Washington
Najmenej štyri osoby zomreli počas prvých desiatich dní roku 2026 v Spojených štátoch vo väzbe Imigračného a colného úradu (ICE).
Išlo o mužov vo veku 42 až 68 rokov, pričom dvaja pochádzali z Hondurasu, jeden z Kuby a posledný z Kambodže. Úrady pripísali smrť dvoch mužov „zdravotným problémom so srdcom“ a zvyšné úmrtia bezprostredne nevysvetlili. Pri jednom z nich však uviedli, že je v štádiu vyšetrovania.
ICE sa dostalo do centra pozornosti, keď agenti úradu zastrelili 7. januára v meste Minneapolis v štáte Minnesota protestujúcu Renee Nicole Goodovú, čo v USA vyvolalo nové protesty proti imigračnej politike prezidenta Donalda Trumpa. Údaje však ukazujú, že imigračné zadržiavacie centrá môžu takisto predstavovať nebezpečenstvo pre osoby, ktoré sa v nich nachádzajú, píše AFP.
Podľa tlačových správ ICE zomrelo vo väzbe viacero osôb už v prvých dňoch roku 2026, pričom vlani tam zahynulo najmenej 30 ľudí – najviac za posledných 20 rokov. Čísla zároveň prevyšujú počet mŕtvych počas celého funkčného obdobia predošlého prezidenta Joea Bidena, keď v priebehu štyroch rokov prišlo o život vo väzbe úradu 26 ľudí.
Koncom decembra sa vo väzbe ICE nachádzalo viac ako 68.000 dospelých, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast od decembra 2023, keď bolo vo väzbe približne 36.000 ľudí.
Externí pozorovatelia vyjadrili obavy z toho, akú úroveň lekárskej starostlivosti dostávajú zadržiavaní. Správa Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) z roku 2024 dospela k záveru, že až 95 percentám úmrtí sa dalo predísť primeranou starostlivosťou, dodala AFP.
