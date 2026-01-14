Prezident SR prijal najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe
Prezident SR Peter Pellegrini prijal v stredu v Prezidentskom paláci najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexusa Grynkewicha.
Na Slovensko prišiel na svoju nástupnú návštevu, v rámci ktorej sa oboznamuje so špecifikami obrany SR a aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini s Grynkewichom diskutovali o súčasnej geopolitickej situácii vo svete, úlohe Severoatlantickej aliancie (NATO) či posilňovaní jej východného krídla. Prezident na stretnutí zdôraznil, že Slovensko je a bude zodpovedným členským štátom NATO a nemá nijaký záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie.
Slovensko si je podľa Pellegriniho vedomé plnenia záväzkov na spoločných spôsobilostiach NATO, pričom momentálne vynakladá na obranu dve percentá HDP. Zároveň zdôraznil, že Európa musí v rámci NATO na seba prevziať zodpovednejšiu a vážnejšiu úlohu pri posilňovaní svojej obranyschopnosti a Slovensko tento fakt vníma. Najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe tiež informoval o pokračujúcej modernizácii Ozbrojených síl SR.
S Grynkewichom sa v stredu ráno na úrade vlády stretol aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Diskutovali o aktuálnej geopolitickej situácii vo svete, posilňovaní obrany NATO, hlavne východného krídla, aj posilnení protivzdušnej obrany SR. Na stretnutí sa zúčastnili tiež minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.
