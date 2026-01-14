Washington Post: FBI prehľadala dom reportérky, hľadala utajované informácie
- DNES - 18:05
- Washington
Denník The Washington Post v stredu oznámil, že dom jeho reportérky prehľadali federálni agenti v rámci vyšetrovania úniku utajovaných skutočností. V dome novinárky Hannah Natansonovej zaistili jej telefón, osobný aj pracovný notebook a ďalšie zariadenia vrátane hodiniek Garmin.
Vo vyhlásení Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) sa uvádza, že prehliadka súvisela s vyšetrovaním systémového správcu zo štátu Maryland pracujúceho pre vládu, o ktorom sa úrady domnievajú, že si domov odniesol utajované správy. Podľa dostupných informácií Natansonová nie je oficiálne obvinená.
„Na žiadosť ministerstva vojny vykonali ministerstvo spravodlivosti a FBI domovú prehliadku novinára denníka Washington Post, ktorý získaval a informoval o utajovaných a nelegálne uniknutých informáciách od dodávateľa Pentagónu,“ uviedla americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová.
Investigatívna reportérka Natansonová nedávno publikovala článok o tom, ako získala stovky nových zdrojov. Vyšetrovania únikov utajovaných dokumentov sú súčasťou práce úradov a nie sú nezvyčajné. Prehliadka domu novinára v Spojených štátoch je však výnimočná a považuje sa za agresívne opatrenie úradov v úsilí zakročiť proti zverejňovaniu investigatívnych zistení vo verejnom záujme v médiách.
Natansonová je známa pre investigatívu o federálnej vláde, najmä o tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa mení fungovanie federálnych úradov.
„Únik utajovaných informácií vážne ohrozuje národnú bezpečnosť Ameriky a bezpečnosť našich vojenských hrdinov,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v príspevku na X. „Prezident Trump má voči tomu nulovú toleranciu a bude aj naďalej agresívne zasahovať proti týmto nezákonným činom,“ dodala.
Razia u Natansonovej súvisela s vyšetrovaním, pri ktorom bol Aurelio Perez-Lugones začiatkom mesiaca obvinený z nezákonného uchovávania informácií o národnej obrane, uvádzajú súdne dokumenty. Mal prísne tajnú bezpečnostnú previerku a úrady pri prehliadke jeho domu a auta v Marylande našli dokumenty označené ako „TAJNÉ“.
Denník The Washington Post zohral v minulosti významnú rolu pri objasňovaní aféry Watergate, ktorá viedla k odstúpeniu prezidenta Richarda Nixona. Reportéri Bob Woodward a Carl Bernstein v rámci investigatívy o tomto prípade napísali viac ako 300 článkov.
Zelenskyj: Systém mobilizácie si vyžaduje rozsiahle zmeny
Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že súčasný systém mobilizácie si vyžaduje „rozsiahle zmeny“.
NBC News: Kúpa Grónska by mohla Spojené štáty stáť až do 700 miliárd dolárov
Kúpa Grónska by mohla Spojené štáty v prípade dosiahnutia cieľa prezidenta Donalda Trumpa stáť až do 700 miliárd dolárov.
Spojené štáty plánujú vybudovať jadrový reaktor na Mesiaci
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír podpísal memorandum o porozumení s americkým ministerstvom energetiky, v ktorom potvrdil svoj záväzok vybudovať jadrový reaktor na Mesiaci do roku 2030.
Szijjártó: Národná vláda nedovolí posielať peniaze Maďarov na Ukrajinu
Kým je pri moci v Maďarsku súčasná suverénna národná vláda, Brusel určite nemôže poslať peniaze Maďarov na Ukrajinu, vyhlásil Péter Szijjártó.