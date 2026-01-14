  • Články
Washington Post: FBI prehľadala dom reportérky, hľadala utajované informácie

Denník The Washington Post v stredu oznámil, že dom jeho reportérky prehľadali federálni agenti v rámci vyšetrovania úniku utajovaných skutočností. V dome novinárky Hannah Natansonovej zaistili jej telefón, osobný aj pracovný notebook a ďalšie zariadenia vrátane hodiniek Garmin.

Vo vyhlásení Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) sa uvádza, že prehliadka súvisela s vyšetrovaním systémového správcu zo štátu Maryland pracujúceho pre vládu, o ktorom sa úrady domnievajú, že si domov odniesol utajované správy. Podľa dostupných informácií Natansonová nie je oficiálne obvinená.

Na žiadosť ministerstva vojny vykonali ministerstvo spravodlivosti a FBI domovú prehliadku novinára denníka Washington Post, ktorý získaval a informoval o utajovaných a nelegálne uniknutých informáciách od dodávateľa Pentagónu,“ uviedla americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová.

Investigatívna reportérka Natansonová nedávno publikovala článok o tom, ako získala stovky nových zdrojov. Vyšetrovania únikov utajovaných dokumentov sú súčasťou práce úradov a nie sú nezvyčajné. Prehliadka domu novinára v Spojených štátoch je však výnimočná a považuje sa za agresívne opatrenie úradov v úsilí zakročiť proti zverejňovaniu investigatívnych zistení vo verejnom záujme v médiách.

Natansonová je známa pre investigatívu o federálnej vláde, najmä o tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa mení fungovanie federálnych úradov.

Únik utajovaných informácií vážne ohrozuje národnú bezpečnosť Ameriky a bezpečnosť našich vojenských hrdinov,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v príspevku na X. „Prezident Trump má voči tomu nulovú toleranciu a bude aj naďalej agresívne zasahovať proti týmto nezákonným činom,“ dodala.

Razia u Natansonovej súvisela s vyšetrovaním, pri ktorom bol Aurelio Perez-Lugones začiatkom mesiaca obvinený z nezákonného uchovávania informácií o národnej obrane, uvádzajú súdne dokumenty. Mal prísne tajnú bezpečnostnú previerku a úrady pri prehliadke jeho domu a auta v Marylande našli dokumenty označené ako „TAJNÉ“.

Denník The Washington Post zohral v minulosti významnú rolu pri objasňovaní aféry Watergate, ktorá viedla k odstúpeniu prezidenta Richarda Nixona. Reportéri Bob Woodward a Carl Bernstein v rámci investigatívy o tomto prípade napísali viac ako 300 článkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
