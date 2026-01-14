Zelenskyj: Systém mobilizácie si vyžaduje rozsiahle zmeny
- DNES - 17:16
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že súčasný systém mobilizácie si vyžaduje „rozsiahle zmeny“.
Uviedol to na sociálnej sieti X po stretnutí s novým ministrom obrany Mychajlom Fedorovom, ktorého v ten istý deň do funkcie zvolil ukrajinský parlament, informuje TASR
„Ministerstvo obrany Ukrajiny navrhne systémové riešenia problémov, ktoré sa nahromadili v náborových centrách. Už boli prijaté rozhodnutia, ktoré majú zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie personálu medzi bojové brigády. V procese mobilizácie sú však potrebné oveľa širšie zmeny, ktoré zaručia viac príležitostí pre ukrajinské obranné a bezpečnostné sily, ako aj pre hospodárske procesy v našom štáte,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Okrem zmien v mobilizácii ukrajinský prezident za prioritu označil posilnenie protivzdušnej obrany, vývoj nových technológií a vyriešenie logistických problémov na bojiskách. Oznámil tiež, že nové vedenie ministerstva vykoná audit financovania v obrannom sektore a zvýši platy vojakov bojujúcich na fronte.
Fedorov vo svojom vstúpení v parlamente vyhlásil, že v rezorte sú potrebné komplexné zmeny. „Naším cieľom je zmeniť systém: vykonať reformu armády, zlepšiť infraštruktúru na frontovej línii, odstrániť klamstvá a korupciu,“ uviedol.
