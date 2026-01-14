  • Články
Superchrípka alebo prechladnutie? Všímajte si tieto rozdiely

  • DNES - 19:37
  • Londýn
Superchrípka alebo prechladnutie? Všímajte si tieto rozdiely

Superchrípku zaznamenali už aj na Slovensku. Poznáte jej príznaky a viete, ako ju rozlíšiť od klasického prechladnutia?

Chrípková sezóna na Slovensku pokračuje aj v januári. Ako na svojom webe informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, v 2. kalendárnom týždni roka 2026 stúpla chorobnosť občanov o 61,8 % oproti minulému týždňu.

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali hygienici v Nitrianskom kraji, pričom najviac nakazených evidujú najmä vo veku 0 až 5 rokov.

Priebeh chrípkovej sezóny na Slovensku komplikuje aj superchrípka. Ako v pondelok (12. 1.) vysvetlila hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová, na Slovensku dosiaľ potvrdili 13 prípadov novovzniknutého variantu K známeho vírusu sezónnej chrípky A/H3N2.

Podľa Červeňovej nové varianty chrípky vznikajú približne každé tri roky, nejde teda o nič neobvyklé. „Šíria sa však rýchlejšie, čo znamená, že ochorie viac ľudí, v dôsledku toho však vidíme skorší nástup sezónnej chrípky v niekoľkých krajinách, ako napr. Veľká Británia, Španielsko a Japonsko,“ informovala.

Foto: facebook.com/uvzsr.sk

Ako sa šíri chrípka a prechladnutie

Ako pre denník The Independent uviedol londýnsky všeobecný lekár Naveed Asif, chrípka a prechladnutie patria k respiračným ochoreniam, no obe vznikajú inak. „Prechladnutie vzniká hlavne vplyvom vírusov, pričom najčastejším pôvodcom je rinovírus. Chrípku zas vyvolávajú vírusy chrípky, najmä tie typu A a B,“ vysvetlil Asif.

Šírenie chrípky a prechladnutia podľa lekára prebieha rovnako – obomi sa môžete nakaziť priamym kontaktom s infikovaným alebo prostredníctvom aerosólov. „K infekcii dochádza aj pri dotyku kontaminovaných povrchov a dotýkaní sa tváre,“ spresnil Asif.

Ako rozoznať chrípku od prechladnutia?

Ako pre The Independent vysvetlila všeobecná lekárka Claire Agathouová, hlavný rozdiel medzi chrípkou a prechladnutím je v ich nástupe. Kým chrípka sa dostaví náhle a jej príznaky sú hneď intenzívne, prechladnutie sa prejavuje postupne a s miernejším nábehom.

Príznaky chrípky

  • náhly nástup horúčky
  • únava a slabosť
  • bolesť svalov a kĺbov
  • bolesť hlavy
  • suchý kašeľ
  • zimnica
  • strata chuti do jedla
  • v niektorých prípadoch hnačka

Príznaky prechladnutia

  • výtok z nosa alebo zapchatý nos
  • kýchanie
  • bolesť hrdla
  • mierny kašeľ
  • mierna únava

Rozdiel medzi chrípkou a prechladnutím je aj v ich trvaní. Kým príznaky prechladnutia zvyknú odznieť v priebehu 10 dní, pri chrípke trvá zotavovanie niekedy až dva týždne, píše The Independent.

„Obe (ochorenia – pozn. red.) sa liečia hlavne odpočinkom, dostatkom tekutín a liekmi na zmiernenie príznakov ako paracetamol,“ uviedla v súvislosti s liečbou chrípky a prechladnutia Agathouová. Antibiotiká sa podľa nej pri týchto ochoreniach nepredpisujú, pokiaľ nedôjde k bakteriálnej infekcii.

Zdroj: Info.sk, DP, uvzsr.sk, independent.co.uk, TASR
