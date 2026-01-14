  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Čistá migrácia v USA sa v roku 2025 blížila k nule alebo bola záporná

  • DNES - 17:15
  • Washington
Čistá migrácia v USA sa v roku 2025 blížila k nule alebo bola záporná

Prísna imigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobila prudké spomalenie čistej migrácie a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2026.

Počet ľudí, ktorí opustili Spojené štáty v roku 2025, s najväčšou pravdepodobnosťou prekročil počet tých, ktorí do nich vstúpili, tvrdí v novej štútii analytické centrum Brookings Institution.

Čistá migrácia sa v kalendárnom roku 2025 pravdepodobne blížila k nule alebo bola záporná, a to prvýkrát za najmenej polstoročie,“ uvádza sa v štúdii zverejnenej v utorok (13. 1.). Spomalenie čistej migrácie podľa jej autorov znamená slabší rast zamestnanosti, hospodárstva a spotrebiteľských výdavkov. Čistá migrácia do Spojených štátov sa podľa odhadov v roku 2025 pohybovala v rozpätí mínus 10.000 až mínus 295.000 osôb.

Rast populácie v produktívnom veku narodenej v USA bol v posledných rokoch slabý, pričom za takmer všetky prírastky pracovnej sily zodpovedala migrácia, uvádza sa ďalej v dokumente. Migranti okrem toho, že poskytujú pracovnú silu, vytvárajú aj dopyt po tovaroch a službách, a negatívne migračné saldo tak bude mať „závažné makroekonomické dôsledky,“ varuje Brookings Institution.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Jozef Božik: ZMOS chce v tomto roku zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

Jozef Božik: ZMOS chce v tomto roku zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

DNES - 18:32Ekonomické

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje v roku 2026 zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu s českými partnermi.

Veronika Remišová: Vláda rieši hrozbu nesplnenia plánu obnovy na poslednú chvíľu

Veronika Remišová: Vláda rieši hrozbu nesplnenia plánu obnovy na poslednú chvíľu

DNES - 18:05Ekonomické

Snaha na poslednú chvíľu zabrániť prepadnutiu peňazí z plánu obnovy, ktorý končí tento rok, dokazuje „babrácke vládnutie“ súčasného kabinetu.

Budovu hlavnej stanice v Bratislave čaká totálna rekonštrukcia, vyhlásil premiér

Budovu hlavnej stanice v Bratislave čaká totálna rekonštrukcia, vyhlásil premiér

DNES - 14:35Ekonomické

Budova hlavnej železničnej stanice v Bratislave prejde „totálnou“ rekonštrukciou. Po výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke to uviedol predseda vlády SR Robert Fico.

Energopomoc dostanú aj niektoré domácnosti odpojené od vykurovania

Energopomoc dostanú aj niektoré domácnosti odpojené od vykurovania

DNES - 13:04Ekonomické

Vláda v stredu schválila novelu o adresnej energopomoci.

Vosveteit.sk
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP