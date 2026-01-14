Čistá migrácia v USA sa v roku 2025 blížila k nule alebo bola záporná
- DNES - 17:15
- Washington
Prísna imigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobila prudké spomalenie čistej migrácie a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2026.
Počet ľudí, ktorí opustili Spojené štáty v roku 2025, s najväčšou pravdepodobnosťou prekročil počet tých, ktorí do nich vstúpili, tvrdí v novej štútii analytické centrum Brookings Institution.
„Čistá migrácia sa v kalendárnom roku 2025 pravdepodobne blížila k nule alebo bola záporná, a to prvýkrát za najmenej polstoročie,“ uvádza sa v štúdii zverejnenej v utorok (13. 1.). Spomalenie čistej migrácie podľa jej autorov znamená slabší rast zamestnanosti, hospodárstva a spotrebiteľských výdavkov. Čistá migrácia do Spojených štátov sa podľa odhadov v roku 2025 pohybovala v rozpätí mínus 10.000 až mínus 295.000 osôb.
Rast populácie v produktívnom veku narodenej v USA bol v posledných rokoch slabý, pričom za takmer všetky prírastky pracovnej sily zodpovedala migrácia, uvádza sa ďalej v dokumente. Migranti okrem toho, že poskytujú pracovnú silu, vytvárajú aj dopyt po tovaroch a službách, a negatívne migračné saldo tak bude mať „závažné makroekonomické dôsledky,“ varuje Brookings Institution.
Jozef Božik: ZMOS chce v tomto roku zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) plánuje v roku 2026 zintenzívniť a rozšíriť spoluprácu s českými partnermi.
Veronika Remišová: Vláda rieši hrozbu nesplnenia plánu obnovy na poslednú chvíľu
Snaha na poslednú chvíľu zabrániť prepadnutiu peňazí z plánu obnovy, ktorý končí tento rok, dokazuje „babrácke vládnutie“ súčasného kabinetu.
Budovu hlavnej stanice v Bratislave čaká totálna rekonštrukcia, vyhlásil premiér
Budova hlavnej železničnej stanice v Bratislave prejde „totálnou“ rekonštrukciou. Po výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke to uviedol predseda vlády SR Robert Fico.
Energopomoc dostanú aj niektoré domácnosti odpojené od vykurovania
Vláda v stredu schválila novelu o adresnej energopomoci.