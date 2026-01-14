Žiadali vás o obnovu hesla? Nejde o podvod, tvrdí sociálna sieť
Sociálna sieť poprela informácie o podvode, v ktorom mali používateľov formou mailu žiadať o obnovu hesla.
Bezpečnostná spoločnosť Malwarebytes, ktorá vyvíja nástroje na ochranu zariadení pred vírusmi a malvérmi, upozornila na „podvod“, ktorý mal zasiahnuť Instagram. Informovala o tom v piatok 9. januára v príspevku na sociálnej sieti X.
Podľa Malwarebytes malo dôjsť k úniku údajov vyše 17 miliónov používateľov Instagramu. „Kybernetickí zločinci ukradli citlivé informácie 17,5 milióna účtov na Instagrame vrátane používateľských mien, fyzických adries, telefónnych čísel, emailových adries a ďalších,“ varovala spoločnosť.
Cybercriminals stole the sensitive information of 17.5 million Instagram accounts, including usernames, physical addresses, phone numbers, email addresses, and more. pic.twitter.com/LXvjjQ5VXL— Malwarebytes (@Malwarebytes) January 9, 2026
Malwarebytes k príspevku neposkytla žiadne ďalšie špecifiká. Od zverejnenia ho však videli už viac ako dva milióny používateľov X.
Nejde o únik, bráni sa Instagram
Ako informuje spravodajský portál BBC, Instagram v nadväznosti na vyhlásenie Malwarebytes reagoval, že informácie jeho používateľov neboli ukradnuté.
Napriek tomu, že mnohým používateľom v uplynulých dňoch prišiel mail s výzvou na zmenu hesla na Instagrame, sociálna sieť tvrdí, že tento problém už vyriešila. Podľa nej išlo o legitímnu požiadavku, ktorú formou mailov rozosielala „tretia strana“.
„Opravili sme chybu, pri ktorej tretia strana žiadala od niektorých ľudí obnovenie hesla. Nedošlo k žiadnemu prieniku do našich systémov,“ cituje BBC vyjadrenie Instagramu.
Ako dodáva BBC, napriek obavám niektorých používateľov bol odkaz na obnovu hesla v maile pravdepodobne legitímny a viedol ku skutočnému obnoveniu hesla na Instagrame. Stále sa však odporúča v prípade potreby meniť si heslo priamo cez účet na sociálnej sieti.
Ako si zmeniť heslo na Instagrame
Foto: pixabay.com
V prípade, že si potrebujete zmeniť heslo na Instagrame, dokážete to urobiť pomocou niekoľkých krokov.
- Otvorte si aplikáciu Instagram na mobile a kliknite na ikonu svojho profilu v pravom dolnom rohu.
- Kliknite na ikonu ☰ v pravom hornom rohu a následne na položku Centrum účtov.
- Kliknite na položku Heslo a zabezpečenie a v nej na položku Zmena hesla.
- Na zmenu hesla je potrebné zadať vaše aktuálne heslo a následne nové heslo.
