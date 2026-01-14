  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Žiadali vás o obnovu hesla? Nejde o podvod, tvrdí sociálna sieť

  • DNES - 18:49
  • Svet
Žiadali vás o obnovu hesla? Nejde o podvod, tvrdí sociálna sieť

Sociálna sieť poprela informácie o podvode, v ktorom mali používateľov formou mailu žiadať o obnovu hesla.

Bezpečnostná spoločnosť Malwarebytes, ktorá vyvíja nástroje na ochranu zariadení pred vírusmi a malvérmi, upozornila na „podvod“, ktorý mal zasiahnuť Instagram. Informovala o tom v piatok 9. januára v príspevku na sociálnej sieti X.

Podľa Malwarebytes malo dôjsť k úniku údajov vyše 17 miliónov používateľov Instagramu. „Kybernetickí zločinci ukradli citlivé informácie 17,5 milióna účtov na Instagrame vrátane používateľských mien, fyzických adries, telefónnych čísel, emailových adries a ďalších,“ varovala spoločnosť.

Malwarebytes k príspevku neposkytla žiadne ďalšie špecifiká. Od zverejnenia ho však videli už viac ako dva milióny používateľov X.

Nejde o únik, bráni sa Instagram

Ako informuje spravodajský portál BBC, Instagram v nadväznosti na vyhlásenie Malwarebytes reagoval, že informácie jeho používateľov neboli ukradnuté.

Napriek tomu, že mnohým používateľom v uplynulých dňoch prišiel mail s výzvou na zmenu hesla na Instagrame, sociálna sieť tvrdí, že tento problém už vyriešila. Podľa nej išlo o legitímnu požiadavku, ktorú formou mailov rozosielala „tretia strana“.

„Opravili sme chybu, pri ktorej tretia strana žiadala od niektorých ľudí obnovenie hesla. Nedošlo k žiadnemu prieniku do našich systémov,“ cituje BBC vyjadrenie Instagramu.

Ako dodáva BBC, napriek obavám niektorých používateľov bol odkaz na obnovu hesla v maile pravdepodobne legitímny a viedol ku skutočnému obnoveniu hesla na Instagrame. Stále sa však odporúča v prípade potreby meniť si heslo priamo cez účet na sociálnej sieti.

Ako si zmeniť heslo na Instagrame

Foto: pixabay.com

V prípade, že si potrebujete zmeniť heslo na Instagrame, dokážete to urobiť pomocou niekoľkých krokov.

  • Otvorte si aplikáciu Instagram na mobile a kliknite na ikonu svojho profilu v pravom dolnom rohu.
  • Kliknite na ikonu ☰ v pravom hornom rohu a následne na položku Centrum účtov.
  • Kliknite na položku Heslo a zabezpečenie a v nej na položku Zmena hesla.
  • Na zmenu hesla je potrebné zadať vaše aktuálne heslo a následne nové heslo.
Zdroj: Info.sk, DP, x.com/Malwarebytes, bbc.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ako zistiť, či sa otvorené víno pokazilo?

Ako zistiť, či sa otvorené víno pokazilo?

VČERA - 18:53Zaujímavosti

V najhoršom prípade dochádza k výraznej zmene chuti.

Ako bojujú proti nízkej pôrodnosti? Čína uvalila vysokú daň na tento produkt

Ako bojujú proti nízkej pôrodnosti? Čína uvalila vysokú daň na tento produkt

20:55 12.01.2026Zaujímavosti

Jedna z najľudnatejších krajín na svete paradoxne bojuje s nízkou pôrodnosťou. Vláda to rieši aj ekonomicky.

Bývalý smetiar: Toto so smetnými košmi nikdy nerobte!

Bývalý smetiar: Toto so smetnými košmi nikdy nerobte!

20:09 12.01.2026Zaujímavosti

Muž, ktorý sa v minulosti živil ako smetiar, prezradil, čo ho na zvykoch majiteľov pozemkov dráždi najviac.

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, zakladajúci člen skupiny Grateful Dead

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, zakladajúci člen skupiny Grateful Dead

3:18 12.01.2026Zaujímavosti

Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a jeden zo zakladajúcich členov americkej rockovej skupiny Grateful Dead.

Vosveteit.sk
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšímiRuské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeriTáto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôrUkrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP