Streda, 14.1.2026
Spojené štáty plánujú vybudovať jadrový reaktor na Mesiaci

  • DNES - 15:26
  • Washington
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) podpísal memorandum o porozumení s americkým ministerstvom energetiky, v ktorom potvrdil svoj záväzok vybudovať jadrový reaktor na Mesiaci do roku 2030. Oznámil to v stredu riaditeľ NASA Jared Isaacman, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a portálu Space.com.

Amerika je odhodlaná vrátiť sa na Mesiac, vybudovať potrebnú infraštruktúru a uskutočniť investície nevyhnutné pre ďalší obrovský skok na Mars a ďalej,“ povedal Isaacman.

Na dosiahnutie tohto cieľa je podľa neho jadrová energia nevyhnutná. Táto dohoda umožňuje NASA a ministerstvu energetiky užšie spolupracovať a poskytovať kapacity potrebné na prieskum vesmíru.

Dejiny od projektu Manhattan po misie Apollo ukazujú, že keď sa americká veda a inovácie spoja, naša krajina dovedie svet k novým hraniciam, ktoré sa kedysi považovali za nemožné. Táto dohoda pokračuje v tejto tradícii,“ uviedol na margo podpísania memoranda minister energetiky Chris Wright.

Podrobnosti o obsahu dohody zatiaľ nezverejnili. NASA však už niekoľko rokov pracuje na vývoji jadrového reaktora, ktorý by mohol zásobovať jednu alebo viac základní na Mesiaci, ktoré chce agentúra vybudovať v rámci svojho programu Artemis.

Vlani v decembri americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, v ktorom vyzval na vytvorenie trvalo obývateľnej lunárnej základne do roku 2030. V tom istom roku by mal byť na povrch Mesiaca vynesený aj prvý jadrový reaktor.

Podľa Trumpovho nariadenia je prevaha v priestore mimo Zeme nevyhnutná pre bezpečnosť a prosperitu USA. „Spojené štáty musia preto presadzovať vesmírnu politiku, ktorá rozšíri dosah ľudských objavov, zaistí životne dôležité ekonomické a bezpečnostné záujmy krajiny, podporí komerčný rozvoj a položí základy pre novú vesmírnu éru,“ píše sa v dokumente.

NASA a ministerstvo energetiky USA spolupracujú v oblasti energetických systémov už viac ako pol storočia. Napríklad sonda Cassini, ktorá skúmala Saturn, či rovery Curiosity a Perseverance na Marse používali ako zdroje energie rádioizotopové termoelektrické generátory (RTG), čo sú zariadenia na premenu tepla vzniknutého pri rádioaktívnom rozpade na elektrickú energiu. Je to veľmi spoľahlivý a dlhodobý zdroj energie, ktorý môže bez prestávky fungovať desiatky rokov.

Hnacím motorom plánov na umiestnenie jadrového reaktora na Mesiaci je aj rastúca konkurencia zo strany Číny. Rusko už pred viacerými rokmi predstavilo myšlienku jadrového reaktora na Mesiaci. V súčasnosti obe krajiny pracujú na spoločnom projekte.

Zdroj: Info.sk, TASR
