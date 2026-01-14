Szijjártó: Národná vláda nedovolí posielať peniaze Maďarov na Ukrajinu
- DNES - 15:17
- Budapešť
Kým je pri moci v Maďarsku súčasná suverénna národná vláda, Brusel určite nemôže poslať peniaze Maďarov na Ukrajinu.
Preto v maďarských parlamentných voľbách 12. apríla pôjde o veľa. Podľa servera tenyek.hu to v stredu povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéf rezortu v súvislosti s novým bruselským balíkom legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu oznámil, že všetci v Bruseli a Kyjeve „začínajú strácať zdravý rozum“.
Brusel už podľa Szijjártóa minul stovky miliárd eur z peňazí európskych občanov na financovanie vojny na Ukrajine a tamojšieho režimu, ktorý minister označil za skorumpovaný. „Ukrajinci teraz predložili požiadavku na 800 miliárd dolárov. Chcú, aby EÚ dala Ukrajine 800 miliárd dolárov za desať rokov len na to, aby fungovala, takže sme sa ani ešte nebavili o výdavkoch na vojenskú obranu,“ dodal.
Minister zdôraznil, že jednou z najdôležitejších diskusií v Bruseli v nasledujúcom období bude, či túto sumu z peňazí európskych občanov dajú Kyjevu.
„Je zrejmé, že aby sa to stalo, musia sa vyzbierať všetky peniaze, ktoré sú v Únii, musia sa vyzbierať peniaze od ľudí vrátane maďarského ľudu, aby sa potom mohli poslať na Ukrajinu,“ poznamenal Szijjártó a zopakoval, že kým bude vládnuť terajšia vláda, nepošle Ukrajine ani forint z peňazí maďarského ľudu.
Európska komisia v stredu predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ, eurokomisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu. EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky.
