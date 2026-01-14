Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.
V súvislosti s podozrivým úmrtím dieťaťa v Žiari nad Hronom, o ktorom informovala polícia v utorok (13. 1.), zadržala polícia dve podozrivé osoby. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Ako uviedla, v prípade vykonávajú žiarski kriminalisti intenzívne vyšetrovanie. „Bolo vykonaných viacero procesných úkonov,“ uviedla Kováčiková s tým, že žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Podľa Kováčikovej však obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
„Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely,“ dodala policajná hovorkyňa.
Podľa Kováčikovej budú v tomto prípade dôležité vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú.
Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť
Veterinár rozhodol o utratení zvieraťa.
Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?
Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.
Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO
Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.
Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej
Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.