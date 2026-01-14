  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby

  • DNES - 14:39
  • Žiar nad Hronom
Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.

V súvislosti s podozrivým úmrtím dieťaťa v Žiari nad Hronom, o ktorom informovala polícia v utorok (13. 1.), zadržala polícia dve podozrivé osoby. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Ako uviedla, v prípade vykonávajú žiarski kriminalisti intenzívne vyšetrovanie. „Bolo vykonaných viacero procesných úkonov,“ uviedla Kováčiková s tým, že žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Podľa Kováčikovej však obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.

Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely,“ dodala policajná hovorkyňa.

Podľa Kováčikovej budú v tomto prípade dôležité vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť

Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť

DNES - 14:09Domáce

Veterinár rozhodol o utratení zvieraťa.

Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

DNES - 13:19Domáce

Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

DNES - 13:08Domáce

Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

DNES - 13:01Domáce

Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.

Vosveteit.sk
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP