Budovu hlavnej stanice v Bratislave čaká totálna rekonštrukcia, vyhlásil premiér
- DNES - 14:35
- Bratislava
Budova hlavnej železničnej stanice v Bratislave prejde „totálnou“ rekonštrukciou. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke, ktorá sa venovala potrebám a rozvoju hlavného mesta, to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Podľa jeho slov bola obnova železničnej stanice v diskusii s predstaviteľmi samosprávy témou, ktorej sa výrazne venovali. Oznámil zároveň, že štát sa postará o rekonštrukciu budovy stanice. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol premiér.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) doplnil, že už v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia sociálnych zariadení. „Sme pred podpisom zmluvy, rovnako určite v tomto roku bude zazmluvnená projektová dokumentácia na rekonštrukciu,“ oznámil. Ocenil pritom, že rezortu sa darí na plánované účely nachádzať peniaze z eurofondov.
Revitalizáciu širšieho okolia stanice by mal podľa jeho slov mať na starosti Magistrát hlavného mesta SR. „Bola to jediná cesta, strašne dlho trvali tie rozhovory, akým spôsobom to zakomponovať s tým Predstaničným námestím, preto sme sa to rozhodli zobrať do vlastných rúk, s tým, že pán primátor (Matúš Vallo pozn. redakcie) sa postará o tú svoju časť,“ dodal Ráž.
Bratislavský primátor po rokovaní potvrdil prísľub, ktorý vyslovili členovia vlády. Dodal, že je dôležité revitalizovať celý komplex, ktorý sa týka hlavnej stanice i jej širšieho zázemia a okolia.
Minister dopravy v rámci prijatých uznesení na stredajšej vláde dostal tiež za úlohu do konca júla sprejazdniť a dať do užívania rozšírený úsek diaľnice D1 Bratislava - Triblavina, rovnako do konca marca zabezpečiť spracovateľa na vypracovanie projektu stavby D2 Križovatka Bratislava - Čunovo. Do júna tohto roka má tiež zabezpečiť zhotoviteľa inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a monitoringu vôd pre stavbu D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica.
