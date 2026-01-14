Polícia varuje: Pozor na takýto telefonát!
Podvodníci opäť „poľujú“ na financie Slovákov. Nenaleťte na takýto telefonát, radí polícia.
Polícia varuje pred podvodnými telefonátmi, ktoré sa v posledných dňoch rozmohli najmä v Nitrianskom kraji. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na Facebooku. Príjemcovia si v telefonáte majú vypočuť známu legendu.
Strašia známou legendou
Ako informovala polícia, volajúci kontaktujú obete s tým, že ich blízky mal mať autonehodu. „Podvodníci opäť prichádzajú s legendou o autonehode blízkeho a nutnosti zaplatiť kauciu,“ spresnila polícia.
Polícia v takomto prípade odporúča overiť si identitu volajúceho, ak sa predstaví ako policajt, zamestnanec pošty alebo iná autorita. V prípade, že vás cudzí volajúci žiada o vydanie cenností, v takomto telefonáte by ste nemali pokračovať. Namiesto toho urýchlene kontaktujte svojho blízkeho, ktorý mal byť účastníkom nehody.
„Podvodníci sa vás budú snažiť udržať na linke a budú vás navigovať aby ste sa s nikým druhým neradili, preto musíte spraviť pravý opak a s niekým sa poradiť,“ radí polícia.
Upozornite aj blízkych
Podvodné telefonáty môžu zasiahnuť aj iné okresy Slovenska, varuje polícia. Občanom preto radí, aby na ich riziko upozornili blízkych.
„Vyzývame vás, aby ste kontaktovali svojich príbuzných a upozornili ich na hroziace nebezpečenstvo podvodu,“ dodala polícia.
Šíria sa aj podvodné SMS
Foto: TASR/Pavol Zachar
Rozšírené podvody formou textových správ zaznamenala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. Tá počas minulého týždňa upozornila na SMS, v ktorých podvodníci kontaktujú poistencov a informujú ich o údajnej končiacej platnosti zdravotného preukazu.
Ako spresnil portál noviny.sk, podvod nabáda na kliknutie na odkaz priložený v správe. Na ňom môže poistenec údajne požiadať o vydanie nového preukazu, predtým však musí vyplniť informácie o platobnej karte. Tie môžu podvodníci zneužiť na krádež finančných prostriedkov.
Pozor aj na tieto čísla
Polícia v neposlednom rade upozornila aj na množiace sa telefonáty z Veľkej Británie, ktoré po zodvihnutí nabádajú majiteľa mobilu, aby si dané číslo pridal na aplikácii WhatsApp.
„Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty,“ informovala polícia. Zároveň odporučila nezdvíhať podozrivé číslo a nevolať nazad.
