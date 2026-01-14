Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť
Veterinár rozhodol o utratení zvieraťa.
Na Krátkej ulici v obci Veľká Lomnica, okres Kežmarok, došlo v stredu dopoludnia k incidentu, pri ktorom voľne pohybujúci sa pes napadol turistu. Informovala o tom obec na sociálnej sieti a v tejto súvislosti upozorňuje majiteľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. K napadnutiu došlo na verejnom priestranstve.
„Udalosť bola bezodkladne nahlásená príslušným orgánom a prípad si prevzala polícia, ktorá sa okolnosťami incidentu zaoberá. V rámci vykonaných úkonov sa podarilo útočiaceho psa identifikovať. Jeho majiteľ, ktorý vlastní viacero psov, bol s vecou oboznámený a zaviazal sa prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zvierat tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu verejnosti a opakovaniu podobných situácií,“ uviedla obec. Na miesto udalosti privolali aj veterinárneho lekára, ktorý po odbornom posúdení zdravotného stavu a správania zvieraťa rozhodol v súlade s platnými predpismi o jeho utratení.
„Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce je prioritou samosprávy. Zároveň upozorňuje všetkých chovateľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečiť, aby ich zvieratá neohrozovali verejný poriadok, zdravie ani bezpečnosť osôb,“ pripomína samospráva a vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť.
Žiada tiež verejnosť, aby v prípade spozorovania voľne sa pohybujúcich psov, najmä v lokalite Krátkej ulice, kontaktovala obecnú políciu alebo iné príslušné orgány. Samospráva bude situáciu naďalej monitorovať a v spolupráci s políciou a ďalšími kompetentnými inštitúciami prijme potrebné opatrenia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.
Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.
Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?
Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.
Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO
Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.
Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej
Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.