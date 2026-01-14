  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť

  • DNES - 14:09
  • Veľká Lomnica
Pes napadol turistu, obec vyzýva na opatrnosť

Veterinár rozhodol o utratení zvieraťa.

Na Krátkej ulici v obci Veľká Lomnica, okres Kežmarok, došlo v stredu dopoludnia k incidentu, pri ktorom voľne pohybujúci sa pes napadol turistu. Informovala o tom obec na sociálnej sieti a v tejto súvislosti upozorňuje majiteľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. K napadnutiu došlo na verejnom priestranstve.

Udalosť bola bezodkladne nahlásená príslušným orgánom a prípad si prevzala polícia, ktorá sa okolnosťami incidentu zaoberá. V rámci vykonaných úkonov sa podarilo útočiaceho psa identifikovať. Jeho majiteľ, ktorý vlastní viacero psov, bol s vecou oboznámený a zaviazal sa prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zvierat tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu verejnosti a opakovaniu podobných situácií,“ uviedla obec. Na miesto udalosti privolali aj veterinárneho lekára, ktorý po odbornom posúdení zdravotného stavu a správania zvieraťa rozhodol v súlade s platnými predpismi o jeho utratení.

Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce je prioritou samosprávy. Zároveň upozorňuje všetkých chovateľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečiť, aby ich zvieratá neohrozovali verejný poriadok, zdravie ani bezpečnosť osôb,“ pripomína samospráva a vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť.

Žiada tiež verejnosť, aby v prípade spozorovania voľne sa pohybujúcich psov, najmä v lokalite Krátkej ulice, kontaktovala obecnú políciu alebo iné príslušné orgány. Samospráva bude situáciu naďalej monitorovať a v spolupráci s políciou a ďalšími kompetentnými inštitúciami prijme potrebné opatrenia na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby

Podozrivé úmrtie dieťaťa: Polícia zadržala dve osoby

DNES - 14:39Domáce

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.

Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

DNES - 13:19Domáce

Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

DNES - 13:08Domáce

Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

DNES - 13:01Domáce

Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.

Vosveteit.sk
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP