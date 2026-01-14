  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Český exposlanec Feri je obžalovaný z ďalšieho znásilnenia

  • DNES - 14:00
  • Praha
Český exposlanec Feri je obžalovaný z ďalšieho znásilnenia

Štátna zástupkyňa Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 3 podala v utorok obžalobu na bývalého českého poslanca Dominika Feriho z ďalšieho znásilnenia.

V stredu o tom informoval hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. Feri si už vo väzení odpykáva trojročný trest za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Vo štvrtok by mal Okresný súd v Tepliciach rozhodovať o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie. Na základe správy servera Novinky.cz píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

K podaniu obžaloby došlo v nadväznosti na skončenie prípravného trestného konania týkajúceho sa skutku, ktorým sa v minulosti zaoberal tiež ústavný súd,“ uviedol Cimbala.

Prípad sa týka dievčaťa, ktoré vypovedalo, že ako 17-ročné malo s Ferim dobrovoľný sexuálny styk, počas ktorého si však Feri dal dole kondóm, s čím dievča nesúhlasilo. Polícia tento prípad najskôr odložila s tým, že nešlo o trestný čin. Ústavný súd však rozhodol, že podobné konanie je možné kvalifikovať ako znásilnenie, a prípad vrátil polícii. Argumentoval, že vyslovenie súhlasu s určitou sexuálnou aktivitou nevylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa, ktorý obeť donúti k inej sexuálnej aktivite.

Feri si trojročný trest, ktorý dostal za dve znásilnenia a jeden pokus oň, odpykáva od mája 2024 vo väznici v Tepliciach v Úsťanskom kraji. Vinu vo všetkých prípadoch odmieta. V návrhu na podmienečné prepustenie podľa servera Seznam Zprávy píše, že je „nový človek“, ktorý sa správa disciplinovane, má schopnosť úsudku, je rozvážny a na všetko sa pozerá inak než pred desiatimi rokmi. Advokátka obetí Adéla Hořejší s tým však nesúhlasí. Podľa jej slov sa Feri nezmenil a neoľutoval, čo urobil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump trvá na získaní Grónska, argumentuje Zlatou kupolou i posilnením NATO

Trump trvá na získaní Grónska, argumentuje Zlatou kupolou i posilnením NATO

DNES - 13:53Zahraničné

Podľa Donalda Trumpa NATO by bolo oveľa silnejšie a efektívnejšie, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom.

Dánsko posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku

Dánsko posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku

DNES - 12:32Zahraničné

Dánsko bude posilňovať svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.

Tragédia v Thajsku: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia obete

Tragédia v Thajsku: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia obete

DNES - 11:27Zahraničné

Na najmenej 29 stúpol počet obetí tragédie v stredovýchodnom Thajsku, pri ktorej sa stavebný žeriav zrútil na idúci osobný vlak. Ďalších 64 osôb utrpelo zranenia.

Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

DNES - 9:54Zahraničné

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Spojené štáty, aby prestali vydierať Grónsko.

Vosveteit.sk
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP